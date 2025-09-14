Δείτε τα highlights της επικής εμφάνισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στη Φινλανδία, που έφερε το χάλκινο μετάλλιο στην Εθνική στο φετινό EuroBasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απίθανος στο παιχνίδι της τρίτης θέσης για το EuroBasket 2025, απέναντι στη Φινλανδία, βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Ελλάδα.

Ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με απίθανη στατιστική, έχοντας 30 πόντους με 9/11 δίποντα, 12/16 βολές, μαζί με 17 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 3 επιθετικά. Παράλληλα είχε και 6 ασίστ, ένα κλέψιμο, 2 μπλοκ και 7 λάθη, όντας κομβικός στο να φέρει το μετάλλιο στην Ελλάδα.