EuroBasket 2025, Αντετοκούνμπο: Τα highlights της επικής εμφάνισης του Γιάννη που έφερε το χάλκινο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απίθανος στο παιχνίδι της τρίτης θέσης για το EuroBasket 2025, απέναντι στη Φινλανδία, βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Ελλάδα.
- EuroBasket 2025, Άντετοκούνμπο: Δάκρυσε έχοντας την ελληνική σημαία στην πλάτη μετά το χάλκινο μετάλλιο
- EuroBasket 2025, Αντετοκούνμπο: «Το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, τους αγαπώ όλους»
Ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με απίθανη στατιστική, έχοντας 30 πόντους με 9/11 δίποντα, 12/16 βολές, μαζί με 17 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 3 επιθετικά. Παράλληλα είχε και 6 ασίστ, ένα κλέψιμο, 2 μπλοκ και 7 λάθη, όντας κομβικός στο να φέρει το μετάλλιο στην Ελλάδα.
Τα highlights της απίθανης εμφάνισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στη Φινλανδία
