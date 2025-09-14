Ξεσπώντας σε λυγμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τόνισε πως το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική στο EuroBasket 2025 είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Ελλάδα ως μπροστάρης στο χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket 2025. Ο Αντετοκούνμπο λύγισε μπροστά στο μεγαλείο της στιγμής, έχοντας στην πλάτη του την ελληνική σημαία και δάκρυσε στο παρκέ.

Λίγη ώρα αργότερα μίλησε στη FIBA, μην μπορώντας ούτε εκεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, τονίζοντας πως αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα του.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα.Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».