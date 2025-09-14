Λύγισε από τη συγκίνηση και ξέσπασε σε δάκρυα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αγκαλιά με την ελληνική σημαία μετά το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Αντώνης Καλκαβούρας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έδωσε όλα στο παρκέ και λύγισε από τη συγκίνηση, μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική στο EuroBasket 2025. Η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας και ο Greek Freak ξέσπασε μετά το τέλος.

Ο Αντετοκούνμπο πήρε την ελληνική σημαία στην πλάτη του και μόλις αντιλήφθηκε το μέγεθος αυτού που πέτυχε, έκλαψε σε μία γωνία, μαζί με τα αδέρφια του.

Μάλιστα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα του και του είπε «για αυτόν, για αυτόν», αναφερόμενος φυσικά στον πατέρα τους, Τσαρλς που έφυγε από τη ζωή το 2017, σε ηλικία 53 ετών.