EuroBasket 2025, Άντετοκούνμπο: Δάκρυσε έχοντας την ελληνική σημαία στην πλάτη μετά το χάλκινο μετάλλιο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έδωσε όλα στο παρκέ και λύγισε από τη συγκίνηση, μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική στο EuroBasket 2025. Η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας και ο Greek Freak ξέσπασε μετά το τέλος.
Ο Αντετοκούνμπο πήρε την ελληνική σημαία στην πλάτη του και μόλις αντιλήφθηκε το μέγεθος αυτού που πέτυχε, έκλαψε σε μία γωνία, μαζί με τα αδέρφια του.
Μάλιστα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκε δίπλα του και του είπε «για αυτόν, για αυτόν», αναφερόμενος φυσικά στον πατέρα τους, Τσαρλς που έφυγε από τη ζωή το 2017, σε ηλικία 53 ετών.
Το βίντεο του Gazzetta με τον Αντετοκούνμπο
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 14, 2025
Ο ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΞΕΣΠΑΕΙ ΣΕ ΚΛΑΜΑΤΑ!#GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball pic.twitter.com/xnkon9ZlxO
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.