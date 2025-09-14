Eurobasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία 92-89: Οι διεθνείς γιόρτασαν με συρτάκι το χάλκινο μετάλλιο

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Εθνική χορεύει συρτάκι
Η Ελλάδα είναι στο βάθρο του EuroBasket 2025 και οι διεθνείς μας πανυγύρισαν το χάλκινο μετάλλιο με «συρτάκι» στο κέντρο του γηπέδου!

Η Ελλάδα επέστρεψε μετά από 16 χρόνια στο b;auro, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, με τους Έλληνες διεθνείς μας να γιορτάζουν με την ψυχή τους την τεράστια αυτή επιτυχία.

Έτσι, μετά το τέλος του μικρού τελικού με την Φινλανδία και με αρκετά παιδιά μαζί τους, οι παίκτες του Βασίλή Σπανούλη Σπανούλη χόρεψαν συρτάκι στο κέντρο του παρκέ!

