Eurobasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία 92-89: Οι διεθνείς γιόρτασαν με συρτάκι το χάλκινο μετάλλιο
Η Ελλάδα επέστρεψε μετά από 16 χρόνια στο b;auro, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, με τους Έλληνες διεθνείς μας να γιορτάζουν με την ψυχή τους την τεράστια αυτή επιτυχία.
Έτσι, μετά το τέλος του μικρού τελικού με την Φινλανδία και με αρκετά παιδιά μαζί τους, οι παίκτες του Βασίλή Σπανούλη Σπανούλη χόρεψαν συρτάκι στο κέντρο του παρκέ!
Το βίντεο του Gazzetta με το συρτάκι:
ΣΥΡΤΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΚΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑΡΑ!#GREFIN #EuroBasket #MakeYourMark #PantaDipla #HellasBasketball pic.twitter.com/fk7oE3WrlU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 14, 2025
