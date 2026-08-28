Η Εθνική Ανδρών κοντράρεται με την Ουκρανία (21:00) στη Ρίγα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου σε ένα πολύ κρίσιμο ματς.

Ένα πολύ σημαντικό ματς στο πλαίσιο του δευτέρου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 δίνει η Εθνική μας ομάδα. Η Ελλάδα κοντράρεται με την Ουκρανία στη Ρίγα (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live Gazzetta).

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει κάνει γνωστή τη 12άδα του, εκεί που δεν βρίσκεται ο Δημήτρης Φλιώνης, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, ενώ εκτός έμειναν οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης.

Η 12αδα της Εθνικής

Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.

«Να τα δώσουμε όλα για τη νίκη στη Ρίγα», είπε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Στο 4-2 βρίσκονται οι Ουκρανοί, ενώ η Ελλάδα μετρά 3 νίκες και 3 ήττες. Χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη η Εθνική μας για να μην μείνει αρκετά πίσω από τους Ουκρανούς. Στον όμιλο περνούν 3 ομάδες, ενώ μαζί βρίσκονται και οι Ισπανία, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο και Γεωργία.