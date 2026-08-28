Ώρα της Επίσημης Αγαπημένης!

Το πιο κρίσιμο παιχνίδι μέχρι το επόμενο είναι για την Εθνική ομάδα μπάσκετ αυτό με την Ουκρανία στη Ρίγα για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου (19:00).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιστρέφει στα «παράθυρα» και ελπίζει να επανέλθει δριμύτερη σε σχέση με την πρώτη φάση όπου περιορίστηκε στο 3-3.

Οι ήττες από το Μαυροβούνιο (65-67), τη Ρουμανία (73-66) και την Πορτογαλία (56-71) έχουν φέρει τη «γαλανόλευκη» σε μια οριακή κατάσταση στη μάχη της πρόκρισης, ενόψει του τζάμπολ της δεύτερης φάσης.

Στον 9ο όμιλο η Ελλάδα με το 3-3 ισοβαθμεί με Πορτογαλία και Γεωργία στην 4 η θέση, μία νίκη κάτω από Ουκρανία και Μαυροβούνιο (4-2) και δύο πίσω από την πρωτοπόρο Ισπανία (5-1), αναζητώντας τις νίκες που θα τη φέρουν στην πρώτη τριάδα που δίνει εισιτήριο για την τελική φάση στο Κατάρ το 2027.

Ζητούμενο είναι να αποφευχθεί ένας οδυνηρός αποκλεισμός και να μην ξυπνήσουν μνήμες του 2002, με την απουσία από το Μουντομπάσκετ της Ινδιανάπολις.

Η νέα αρχή για την πρόκριση πρέπει να γίνει στη Ρίγα κόντρα στους Ουκρανούς σε μια κομβική αναμέτρηση όπου η νίκη θα αποτελέσει σημαντικά βήμα προς το Κατάρ και ενδεχόμενη ήττα θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, ενώ ακολουθεί την προσεχή Δευτέρα (31/8) άλλη μια κρίσιμη στροφή, με την Ισπανία στο «T- Center».

Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία η ομάδα του Σπανούλη έδωσε δύο φιλικά στο «T-Center», με Πολωνία (89-81) και Κύπρο (82-75) κι είναι αποφασισμένη να κάνει το καθήκον της. Στο 1.88 η νίκη άνω του χάντικαπ των -6.5 πόντων.

Μια εκ των σημαντικών προσθηκών σε αυτό το «παράθυρο» είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον σκόρερ του Ολυμπιακού να οδηγεί τη «γαλανόλευκη» στην επίθεση. Στο 2.06 οι Over 16.5 πόντοι του ομογενούς γκαρντ.

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