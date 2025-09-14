Η Ελλάδα πήρε το θρίλερ με τη Φινλανδία και πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο. Οι παίκτες της Εθνικής φόρεσαν τα μετάλλια τους μετά το τέλος του ματς.

Επιστροφή στα μετάλλια για την Ελλάδα. Η Εθνική μας επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας στο Εurobasket 2025 και έτσι έβαλε στη συλλογή της το χάλκινο μετάλλιο. Πλέον η Εθνική μας έχει 6 μετάλλια σε Eurobasket μετά το αποψινό αποτέλεσμα.

Μετά το τέλος του μικρού τελικού έγινε και η απονομή, με τους παίκτες της Ελλάδας να φορούν τα μετάλλια τους μετά από μια σπουδαία προσπάθεια σε όλο το τουρνουά. Όλοι τους με ένα τεράστιο χαμόγελο στό πρόσωπο. Το άξιζαν και το πήραν.

Μια σπουδαία πορεία μέχρι το βάθρο στο Eurobasket! Η γαλανόλευκη ψηλά ξανά!