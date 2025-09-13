EuroBasket 2025, Tα σχόλια του τουρκικού Τύπου: «Οι Έλληνες έφαγαν μία οθωμανική... σφαλιάρα» (vid)
Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).
Τα διεθνή ΜΜΕ σχολίασαν την ήττα της Εθνικής στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 από την Τουρκία με «σκληρό» τρόπο, όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta.
Η νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket μετατράπηκε σε θρίαμβο στον τουρκικό τύπο, που μιλά για ιστορικό κατόρθωμα μετά από 24 χρόνια.
Μάλιστα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Turkiye» κάνει λόγο για ιστορική πρόκριση επί της Ελλάδας, καθώς είναι η δεύτερη φορά που διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο από το 2001 και συγκεκριμένα γράφει πως η Εθνική μας ομάδα «έφαγε οθωμανική... σφαλιάρα».
«Και ο μπακλαβάς δικός μας και ο τελικός δικός μας», γράφει το πρωτοσέλιδο άλλης εφημεριδάς σχολιάζοντας με λίγο πιο καυστικό τρόπο το αποτέλεσμα.
