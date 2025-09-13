Η συντριβή από την Τουρκία στο ημιτελικό του EuroBasket 2025 έφερε ξανά στην επιφάνεια τα... κακώς κείμενα της ιστορίας της Εθνικής, θυμίζοντας άλλες βαριές ήττες που έχουν σημαδέψει την πορεία της σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).

Η βαριά ήττα της «γαλανόλευκης« ήρθε να προστεθεί σε μία... μαύρη λίστα από κακές εμφανίσεις της Εθνικής σε διεθνείς διοργανώσεις. Συνολικά, η πιο ευρεία ήττα είναι αυτή σε φιλικό απέναντι στις ΗΠΑ το 1996 με διαφορά 66 (!) πόντων και τελικό σκορ 61-128 υπέρ της Team USA.

Σε επίπεδο EuroBasket ωστόσο, μας ταξιδεύει 60 χρόνια πριν, όταν η επίσημη αγαπημένη αναδείχθηκε 8η στο ευρωπαϊκό τουρνουά. Η βαριά ήττα της Ελλάδας με 116-71 από την Τσεχοσλοβακία, στον αγώνα της τελευταίας ημέρας για την 7η θέση, παραμένει η πιο ευρεία στην ιστορία της σε EuroBasket.

Αναλυτικά