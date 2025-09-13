EuroBasket 2025, Ελλάδα: Οι πιο βαριές ήττες στην ιστορία της Εθνικής
Η Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025. Από την άλλη η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και θα παλέψει με την Γερμανία για το χρυσό το βράδυ της Κυριακής (14/9, 21:00).
Η βαριά ήττα της «γαλανόλευκης« ήρθε να προστεθεί σε μία... μαύρη λίστα από κακές εμφανίσεις της Εθνικής σε διεθνείς διοργανώσεις. Συνολικά, η πιο ευρεία ήττα είναι αυτή σε φιλικό απέναντι στις ΗΠΑ το 1996 με διαφορά 66 (!) πόντων και τελικό σκορ 61-128 υπέρ της Team USA.
Σε επίπεδο EuroBasket ωστόσο, μας ταξιδεύει 60 χρόνια πριν, όταν η επίσημη αγαπημένη αναδείχθηκε 8η στο ευρωπαϊκό τουρνουά. Η βαριά ήττα της Ελλάδας με 116-71 από την Τσεχοσλοβακία, στον αγώνα της τελευταίας ημέρας για την 7η θέση, παραμένει η πιο ευρεία στην ιστορία της σε EuroBasket.
Αναλυτικά
- 14/07/1996 Ελλάδα - ΗΠΑ 61-128 ΦΙΛΙΚΟ (-66)
- 12/08/1975 Ελλάδα - ΗΠΑ 56-104 ΔΙΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ (-48)
- 10/06/1965 Ελλάδα - Τσεχοσλοβακία 71-116 EUROBASKET (-45)
- 23/05/1985 Ελλάδα - Ισραήλ 80-122 ΦΙΛΙΚΟ (-42)
- 26/07/1996 Ελλάδα - Αυστραλία 62-103 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (-41)
- 03/10/1967 Ελλάδα - Σοβιετική Ένωση 41-82 EUROBASKET (-41)
- 03/07/1993 Ελλάδα - Κροατία 59-99 EUROBASKET (-40)
- 21/05/1984 Ελλάδα - Σοβιετική Ένωση 80-120 ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (-40)
- 13/08/1994 Ελλάδα - ΗΠΑ 58-97 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ (-39)
- 30/05/1981 Ελλάδα - Ισπανία 72-111 EUROBASKET (-39)
- 26/06/1992 Ελλάδα - Κροατία 63-102 ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (-39)
- 25/06/1936 Ελλάδα - Τουρκία 12-49 ΦΙΛΙΚΟ (-37)
- 14/07/1952 Ελλάδα - Ουγγαρία 38-75 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ (-37)
- 27/09/1969 Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία 62-98 EUROBASKET (-36)
- 20/06/1989 Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία 68-103 EUROBASKET (-35)
- 17/12/1977 Ελλάδα - Γιουγκοσλαβία 57-91 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ (-34)
- 28/05/1985 Ελλάδα - Σοβιετική Ένωση 67-100 ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ (-33)
- 30/07/1996 Ελλάδα - Λιθουανία 66-99 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (-33)
- 13/08/2017 Ελλάδα-Σερβία 61-93 ΦΙΛΙΚΟ (-32)
- 28/08/2023 Ελλάδα-ΗΠΑ 81-109 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ (-28)
- 12/09/2025 Ελλάδα Τουρκία 68-94 EUROBASKET (-26)
- 01/09/2023 Λιθουανία - Ελλάδα 92-67 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (-25)
