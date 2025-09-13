«Η Τουρκία ταπείνωσε την Ελλάδα»: Τα διεθνή ΜΜΕ για την ήττα της Εθνικής
Η Ελλάδα έφυγε με πικρία από τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, μετά και τη βαριά ήττα από την Τουρκία και έτσι θα παλέψει στο παιχνίδι της τρίτης θέσης με τους Φινλανδούς για ένα μετάλλιο.
Μια ήττα που, όπως φαίνεται, λόγω του τρόπου με τον οποίο ήρθε, σχολιάστηκε από τα διεθνή ΜΜΕ ως «συντριβή» και «ταπείνωση». Τη δεύτερη λέξη χρησιμοποίησε το γαλλικό «bebasket». «Η Τουρκία ταπεινώνει την Ελλάδα που θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Γερμανία στον τελικό του EuroBasket» ήταν το κείμενο με το οποίο συνόδευσε το παιχνίδι.
Τα σχόλια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έβαλε στο επίκεντρο η ισπανική «Mundo Deportivo». Το 68-94 με το οποίο επικράτησε η Τουρκία αλλά και οι μόλις 12 πόντοι του Greek Freak, οδήγησαν τους Ισπανούς στο «Η Τουρκία πνίγει τον Γιάννη και συντρίβει την Ελλάδα».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η «Marca», ενώ η «Mozzart» από τη Σερβία ανέφερε «Οι Τούρκοι διέλυσαν τους Έλληνες: Απίστευτος Οσμάνι «κατάπιε» τον Γιάννη».
Φυσικά και στη γειτονική χώρα υπάρχει ένα κλίμα ευφορίας. Με τη «Fanatik» να αναφέρει ως γίγαντες τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν. «Βρισκόμαστε στον τελικό του EuroBasket 2025! Οι 12 Γίγαντες νίκησαν και την Ελλάδα!».
