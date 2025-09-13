Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat σκιαγραφεί τα σημεία στα οποία η Τουρκία υπερτερούσε και εν τέλει «έδεσε» την Εθνική, σβήνοντας το όνειρό της για τελικό στο EuroBasket 2025.

Ένας ημιτελικός EuroBasket που τελείωσε πριν καν αρχίσει. Αυτός μπορεί να είναι και ο τίτλος στο τι συνέβη στην αναμέτρηση της Τουρκίας με την Ελλάδα, με την Εθνική να χάνει χωρίς καν να διεκδικήσει τίποτα από το ματς, αλλά να της μένει ακόμα ένας στόχος, αυτός του χάλκινου μεταλλίου, ο οποίος μεταξύ μας δεν είναι και αμελητέος.

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε ένα πολύ σπουδαίο κοουτσάρισμα, πάτησε πάνω σε όλες τις αδυναμίες της Ελλάδας και έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να κάνει ένα φανταστικό και κυριαρχικό 40λεπτο. Άλλωστε, ο Αταμάν γνωρίζει πολύ καλά τους δικούς του παίκτες στον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ.

Βέβαια, κανείς δεν περίμενε ότι θα περάσει… χειροπέδες στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, τίποτα δεν έβγαινε στην Εθνική. Το ένα έφερε το άλλο και μοιραία για την Ελλάδα, η ήττα ήρθε με κάτω τα χέρια.

Η άμυνα των Τούρκων που απαγόρευσε στην Εθνική να «αναπνεύσει»

Ένα από τα στοιχεία του τουρνουά που κάνουν την Τουρκία να ξεχωρίζει, είναι η πίεση πάνω στην μπάλα. Ο Αταμάν έχει καταφέρει να πείσει τους παίκτες του να υπηρετούν συγκεκριμένους ρόλους. Ακόμα και αυτούς που έρχονται από τον πάγκο, όπως ο Σιπάχι. Αυτός και ο Χαζέρ, αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς στην άμυνα με εξοντωτική πίεση πάνω στην μπάλα.

Τι γνώριζε ο Αταμάν; Κάτι που φάνηκε από τα φιλικά, πως πλην του Κώστα Σλούκα, δεν υπήρχε κάποιος γκαρντ να προσφέρει ασφάλεια στο κατέβασμα της μπάλας και την οργάνωση. Τα λάθη ήρθαν σωρηδόν, ο Σπανούλης προσπάθησε να δώσει μερικές ανάσες, χρησιμοποιώντας πέραν του Σλούκα και του Γιάννη, ακόμα και πλαϊνούς, όπως ο Καλαϊτζάκης.

Τα σημαντικότερα λάθη όμως, έγιναν στο μισό γήπεδο. Η Τουρκία έσπρωξε όσο το δυνατόν πιο μακριά από το τρίποντο την Ελλάδα, με την επίθεση να ξεκινάει μακριά από τη ρακέτα. Και πέραν αυτού, οι γκαρντ μας δεν άντεξαν στο hedge out των Τούρκων ψηλών, υποπίπτοντας πολλές φορές στο λάθος.

Το σημείο που ξεκινάει το ελληνικό pick n' roll με Σλούκα Αντετοκούνμπο

Η αναλογία των 0.7 ασίστ/λαθών δεν μπορεί να είναι συνθήκη νίκης σε έναν ημιτελικό, όπως φυσικά και οι 25 πόντοι της Τουρκίας από λάθη αντιπάλου.

Ο παράγοντας Οσμάνι

Πριν από την αναμέτρηση με την Τουρκία, στο Gazzetta αναλύσαμε το προφίλ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. Ένα κομμάτι στο οποίο σταθήκαμε, ήταν φυσικά η τρομερή ευστοχία στα τρίποντα. Ο τρόπος που παίζει ο Αλπερέν Σενγκούν, δημιουργεί συνθήκες παρόμοιες με αυτές του Γιάννη, με τη διαφορά πως είναι λίγο καλύτερος και πιο ευφάνταστος πασέρ.

Οι πλαϊνοί των Τούρκων είναι έτοιμοι για να σουτάρουν, το True Shooting % της ομάδας στο τουρνουά δεν είναι κάτι… εξωγήινο, μιας και τα σουτ είναι υπό καλές προϋποθέσεις. Αυτό που μας κόστισε πάρα πολύ, βέβαια, ήταν το σουτ του Ερκάν Οσμάνι. Ο Τούρκος φόργουορντ έκανε το ματς της ζωής του, εκμεταλλευόμενος τον χώρο που είχε για να σουτάρει. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάντοτε μένει πιο χαμηλά στη ρακέτα, για να λειτουργήσει ως «τερματοφύλακας» και έτσι δεν πρόλαβε να βγει στο σουτ του Οσμάνι, που βρήκε ρυθμό. Μετά από εκεί, έμπαιναν όλα, αφού οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν το pick n’ pop του και την αλλαγή, με τον Οσμάνι να σουτάρει συνήθως απέναντι σε κοντύτερους αντιπάλους, πάνω από τα χέρια τους.

Οι εκτελέσεις του Οσμάνι στο Ελλάδα - Τουρκία

Κοψίματα: 8 πόντοι/6 κατοχές

Catch n’ shoot: 9 πόντοι/5 κατοχές

Pick n’ pop: 6 πόντοι/2 κατοχές

Drive: 3 πόντοι/2 κατοχές

Transition: 2 πόντοι/1 κατοχή

Το shot chart της Τουρκίας στον ημιτελικό του EuroBasket με την Ελλάδα

Ο Αλπερέν Σενγκούν τα έκανε όλα τέλεια

Τι να πει κανείς για τον Αλπερέν Σενγκούν; Ο τύπος είναι ένας φανταστικός παίκτης και δεν είναι τυχάιο πως οι Χιούστον Ρόκετς τον θεωρούν βασικό πυλώνα στη φετινή τους προσπάθεια να πάνε ακόμα και μέχρι το τέλος της διαδρομής στο NBA. Ο Ίμε Ουντόκα μίλησε ακόμα και για τα αμυντικά του καθήκοντα, με τον Αταμάν να χρησιμοποιεί το δικό του μέγεθος και αυτό των φόργουορντ (Οσμάνι, Μπόνα) ώστε να στήσει ένα τείχος μπροστά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η προσοχή της άμυνας της Τουρκίας στο κόψιμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το pack the paint έπιασε, όπως ανέφερε και ο Λάρκιν. Άπαντες ήταν προσαρμοσμένοι στον Γιάννη και από τη στιγμή που μονάχα ο Σλούκας δημιουργούσε απειλή, τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για την Ελλάδα.

Φυσικά, το χειρότερο από όλα, ήταν πως ο Σενγκούν έδωσε ρυθμό σε όλους τους συμπαίκτες του με τις πάσες του. Να θυμίσουμε πως ξεκίνησε με 0/8 εντός παιδιάς, αλλά η Τουρκία ήταν ήδη στο +10, διότι πάσαρε με αδιανόητο τρόπο, τιμωρώντας κάθε απόπειρα για βοήθεια. Όταν ο Σπανούλης αναγκάστηκε να ρίξει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πάνω του στο δεύτερο μέρος, μιας και δεν είχε άλλη λύση, τον κέρδισε και εκείνον στο ένας εναντίον ενός, δίνοντας τη χαριστική βολή. Ένα ακόμα σημείο που γνώριζε ο Εργκίν Αταμάν ήταν η αδυναμία στο ένας εναντίον ενός στο χαμηλό ποστ. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσε βοήθειες ψηλά, αλλά δεν έχει το κορμί να ματσάρει τον Σενγκούν. Όπως δεν το έχει και ο Ντίνος Μήτογλου. Αμφότεροι παίκτες, πρώην και νυν του Τούρκου κόουτς, που γνώριζε όσο τίποτα τις αδυναμίες τους.

Το φινάλε βρήκε τον Σενγκούν με 15 πόντους και την Τουρκία να παίρνει άλλους 14 από τη δημιουργία του (το Hudlinstat δεν υπολογίζει τους πόντους από βολές στις ασίστ), με κάθε έναν από αυτούς να πληγώνουν την Ελλάδα.