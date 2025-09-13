EuroBasket 2025, Το τηλεφώνημα Ερντογάν σε Αταμάν: «Σας ευχαριστώ που μας χαρίσατε αυτή τη χαρά»
Η Τουρκία πέτυχε μία πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Ελλάδα και πήρε την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025, κάτι που χαροποίησε ιδιαιτέρως και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της χώρας, μάλιστα, ήρθε σε επικοινωνία με τον Εργκίν Αταμάν, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης.
Ο προπονητής της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού βρισκόταν στα αποδυτήρια της Riga Arena και ο Ερντογάν ήρθε σε επικοινωνία μαζί του. Ο Οσμάν Ασκίν Μπακ, Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού της χώρας βρισκόταν στα αποδυτήρια και έδωσε στον Αταμάν το τηλέφωνο για να συζητήσει μαζί του.
Παρών στο τηλεφώνημα ήταν και ο Χινταγιέτ Τούρκογλου, ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας. «Πραγματικά ένιωσα μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ που μας χαρίσατε αυτή τη χαρά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν, με τον Αταμάν να απαντάει «ο τελικός είναι την Κυριακή το βράδυ με τη Γερμανία. Ελπίζω να κερδίσουμε κι αυτόν. Η δεύτερη θέση δεν μας ικανοποιεί».
Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ευχαριστώντας έτσι τον Τούρκο πρόεδρο.
🇹🇷 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, finale yükselen A Milli Basketbol Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti #EuroBasket pic.twitter.com/YrAcSgUDx8— AA SPOR (@aa_spor) September 12, 2025
