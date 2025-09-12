Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στο παιχνίδι της τρίτης θέσης του EuroBasket 2025. Αυτή είναι η ομάδα έκπληξη της διοργάνωσης που βρίσκεται μία «ανάσα» από τα μετάλλια.

Τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκαν και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στο παιχνίδι του μεγάλου τελικού ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία, την Κυριακή (14/9, 21:00).

Λίγη ώρα νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 17:00, η Ελλάδα και η Φινλανδία θα «παλέψουν» για την τρίτη θέση, με τη «γαλανόλευκη» να έρχεται αντιμέτωπη με τη μεγάλη έκπληξη του φετινού τουρνουά, αφού το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε από την Τουρκία με 94-68.

Η Φινλανδία μπορεί να μην ήταν ανάμεσα στις ομάδες που όλοι περίμεναν να τη δουν μία «ανάσα» μακριά από τα μετάλλια αλλά κατάφερε να κερδίσει τη θέση της στο παιχνίδι της τρίτης θέσης, έχοντας αφήσει μεταξύ άλλων εκτός το μεγαλύτερο φαβορί, τη Σερβία.

Ο Μάρκανεν και η παρέα του

Η Φινλανδία έχει παρουσιαστεί ως μία σκληρή ομάδα, η οποία φάνηκε ότι δεν φοβάται κανέναν, ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι παίκτες οι οποίοι φυσικά ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους του συνόλου του Λάσι Τουόβι.

Προφανώς, μεγάλος ηγέτης είναι ο Λάουρι Μάρκανεν. Ο φόργουορντ με ύψος 2,13 μ. που από τα φιλικά προετοιμασίας κιόλας είχε δείξει πόσο σοβαρά το έχει πάρει ο ίδιος, είναι πρώτος σκόρερ μετρώντας 24,7 πόντους με 7,9 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 28,7 λεπτά εντός παρκέ.

Επόμενος στη λίστα των σκόρερ και τελευταίος με διψήφιο αριθμό πόντων είναι ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 12 πόντους. Στους 9,1 είναι ο Σάσου Σαλίν, 8,7 έχει ο Ολιβιέρ Ενκαμούα και 8,6 ο Έντον Μαξούνι. Φυσικά, τις τελευταίες ημέρες ιδιαίτερος χαμός έχει γίνει και γύρω από τον Μίκα Μούρινεν, γνωστό και ως «slim Jesus».

Ο δρόμος της Φινλανδίας έως τον μικρό τελικό

Σουηδία - Φινλανδία 90-93 (Όμιλος)

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79 (Όμιλος)

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85 (Όμιλος)

Φινλανδία - Λιθουανία 78-81 (Όμιλος)

Φινλανδία - Γερμανία 61-91 (Όμιλος)

Σερβία - Φινλανδία 86-92 (Φάση των 16)

Φινλανδία - Γεωργία 93-79 (Προημιτελικός)

Γερμανία - Φινλανδία 98-86 (Ημιτελικός)

Το ρόστερ της Φινλανδίας