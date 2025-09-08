Ο 18χρονος Μίκα Μούρινεν έχει... τρελάνει την Ευρώπη με τις στιγμές μαγείας στο Eurobasket με τη φανέλα της Φινλανδίας και το ΝΒΑ δεν μένει... ασυγκίνητο.

Η Φινλανδία έκανε την έκπληξη και με σπουδαίο μπάσκετ άφησε εκτός συνέχειας τους Σέρβους, φαβορί για το χρυσό στο ξεκίνημα του τουρνουά. Σημαντικό ρόλο στο να... ανάψει τη σπίθα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έπαιξε και ο φοβερός 18χρονος της παρέας του Μάρκανεν. Ο λόγος για τον Μίκα Μούρινεν, γνωστό και ως Slim Jesus που έχει βγάλει πολλές εντυπωσιακές φάσεις στο Εurobasket.

Κόντρα στη Σερβία μπήκε στο παρκέ, έβαλε κρίσιμα τρίποντα, έκλεψε μπάλες, κάρφωσε στον αιφνιδιασμό εντυπωσιακά και πρόλαβε να... μανουριάσει και με τον Γκούντουριτς, μπαίνοντας στο μυαλό του.

Ήταν ένας από τους x-factors του ματς φυσικά μαζί με τον Βάλτονεν, οι οποίο στάθηκαν δίπλα στον εκπληκτικό Μάρκανεν που ήταν ξανά απολαυστικός. Για άλλη μια φορά με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Το ΝΒΑ τον περιμένει

Ο Μούρινεν είναι ένα παιδί που όπως όλα δείχνουν το 2027 θα είναι στο draft του ΝΒΑ και το μέλλον του ανήκει. Μακρύς (2.10), τεράστιο άνοιγμα χεριών, αλτικός, εκρηκτικός και μπορεί να σουτάρει και από μακριά. Απλά θα πρέπει λίγο να κουμαντάρει τον ενθουσιασμό του σε κάποιες περιπτώσεις.

Οι άνθρωποι που ειδικεύονται στο draft θεωρούν πως το 2027 η κορυφαία λίγκα του πλανήτη θα ανοίξει τις πύλες της για να τον υποδεχθεί. Toν διεκδικούν σπουδαία κολέγια όπως το Duke, Arkansas, Kentucky, North Carolina και το UCLA. Η... αφρόκρεμα του NCAA στα πόδια του και αναμένεται μάχη. Η Φινλανδία έχει ένα... διαμάντι που ακόμα είναι στο ξεκίνημα του και στο μέλλον θα ζήσει την... εκτόξευση του.

Ξεχωριστός ο τρόπος που καλπάζει στο ανοιχτό γήπεδο, σαν... άτι. Φοβερές και οι... πτήσεις του, ειδικά αν της δεις σε super slow motion! Έτσι θα τις απολαύσεις ακόμα περισσότερο. Ξέρει να ξεσηκώνει τον κόσμο δίχως αμφιβολία!

Έχει το απαιτούμενο θάρρος και μπασκετικό θράσος παρά το νεαρό της ηλικίας του και το έδειξε και στο ματς με τη Σερβία που δεν φοβήθηκε να πάρει ευθύνες στα κρίσιμα κόντρα σε μια πανίσχυρη ομάδα.

Το respect από τον κόουτς και η αμυντική συνέπεια στα λίγα λεπτά που παίζει

Η.... σπίθα του δεν προέρχεται μόνο από τα φυσικά χαρακτηριστικά του, αλλά και από την προσέγγισή του στο παιχνίδι, όπου φέρνει ενέργεια σε κάθε κατοχή. «Παίζει, μας προσφέρει highlights», δήλωσε ο προπονητής της Φινλανδίας, Λάσι Τούοβι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα μετά τη νίκη επί της Σερβίας. «Κάνει κάποια λάθη, αλλά ανταγωνίζεται σε κάθε κατάσταση».

Ο συνδυασμός ενέργειας, αθλητικότητας και σωματοδομής τον κάνει να λάμπει και στην άμυνα. Παρά το γεγονός ότι έχει μέσο όρο μόλις 10 λεπτά ανά αγώνα, ο 18χρονος είναι ο δεύτερος κορυφαίος μπλοκέρ της Φινλανδίας. Ο Μούρινεν προσπαθεί συνεχώς να δημιουργεί αμυντικές φάσεις, χρησιμοποιώντας τα μακριά του χέρια για να διεκδικεί σουτ στην περίμετρο και να προστατεύει το στεφάνι, τόσο ως κύριος rim protector όσο και ως βοηθός αμυντικός από την αδύναμη πλευρά.

Ξέρει να βοηθά και στις δύο μεριές του παρκέ, όντας μια μηχανή highlights που δεν ξέρεις τι θα σκαρώσει σε κάθε ματς!