Στην Τουρκία δίνει αρκετές πιθανότητες για κατάκτηση του EuroBasket ο Ρούντι Φερνάντεθ, λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό με την Εθνική.

Ο Ρούντι Φερνάντεθ μίλησε σε Μέσο της Τουρκίας και ανέφερε πως δε θα αποτελέσει έκπληξη για εκείνον, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν να κατακτήσει το φετινό EuroBasket.

Για να συμβεί, βέβαια, κάτι τέτοιο η Τουρκία πρέπει να τα βάλει πρώτα με την Ελλάδα, στον αποψινό ημιτελικό (21:00 - Live στο Gazzetta), χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Τσέντι Όσμαν. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού έβγαλε μέρος της πρωινής προπόνησης και η απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί λίγο πριν το τζάμπολ.

Οι δηλώσεις του Ρούντι Φερνάντεθ

«Η Τουρκία παίζει πολύ καλά, πριν από δύο εβδομάδες είδα το παιχνίδι με τη Λετονία και έκανα ένα tweet, ότι παίξαν πολύ καλά. Υπάρχει ευκαιρία να φτάσουν ως τον τελικό. Έχουν ένα πολύ μεγάλο ματς με την Ελλάδα, αλλά τα καταφέρνουν πολύ καλά. Πιστεύω ότι έχουν πιθανότητες να κατακτήσουν το χρυσό.

Δε θα μου είναι έκπληξη αν το κατακτήσει η Τουρκία. Ανταγωνιστική ομάδα, έχουν έναν πετυχημένο κόουτς. Έμπειρους παίκτες όπως ο Λάρκιν, ο Όσμαν» ήταν τα λόγια του Ρούντι Φερνάντεθ.

Ο οποίος ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τον Εργκίν Αταμάν. «Δεν έχω δουλέψει ποτέ μαζί του, δεν τον γνωρίζω. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός. Μερικές φορές μιλάω με τον Χουάντσο και μου λέει τα καλύτερα. Ο Χουάντσο έκανε τρομερή σεζόν πέρσι. Πιθανότατα επειδή ήταν υπό τις οδηγίες του Αταμάν. Έχει κερδίσει τρεις EuroLeague, είναι πολύ καλός προπονητής και έχει την ευκαιρία να κάνει πολύ καλή δουλειά με την Εθνική της χώρας του, τον σέβομαι πάρα πολύ».