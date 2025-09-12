Ο Τσέντι Όσμαν έβγαλε μέρος από την πρωινή προπόνηση της Τουρκίας και μένει να φανεί ποια θα είναι η απόφαση για τη συμμετοχή του ή μη, στον ημιτελικό του EuroBasket κόντρα στην Ελλάδα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Ο Τσέντι Όσμαν είναι το μεγάλο ερωτηματικό σχετικά με τον ημιτελικό της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα για το EuroBasket 2025. Ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία και όπως διαβάσατε στο Gazzetta, δεν ακολούθησε τη χθεσινή προπόνηση της ομάδας.

Ωστόσο το πρωί της Παρασκευής, ο Όσμαν έβγαλε μέρος της προπόνησης. Ακόμα και έτσι, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του. Από την Τουρκία αναφέρουν πως η απόφαση για το αν θα ενισχύσει το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, θα ληφθεί πριν από το παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα (21:00 - Live στο Gazzetta).

Τι είχε πει ο Εργκίν Αταμάν για τον Όσμαν

Θυμίζουμε πως ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν στον προημιτελικό με την Πολωνία φαινόταν πως δεν του επιτρέπει να είναι στο 100%. Ο Εργκίν Αταμάν είχε τονίσει αυτό ακριβώς, ενώ δε συμμετείχε στην προπόνηση της Πέμπτης (11/9).

O παίκτης έχει οίδημα στον αστράγαλο (στο κόκκαλο) και πονάει και για αυτό δεν προπονήθηκε. Θέλει σαν τρελός να παίξει αύριο και κάνει συνεχείς θεραπείες. Μάλιστα πριν το ματς θα κάνει ένεση.

Στο φετινό EuroBasket, ο Τσέντι Όσμαν μετράει 14.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 51.2% στο τρίποντο.