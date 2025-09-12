EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος» ο σπουδαίος ημιτελικός
Το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 αναμένεται να καθηλώσει τη χώρα. Όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν στη Ρίγα, με τους τελευταίους Έλληνες φιλάθλους να αναχωρούν το πρωί της Παρασκευής για τη Λετονία, μπορούν να παρακολουθήσουν τη σπουδαία αναμέτρηση στη γιγαντοοθόνη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Σε συνεργασία με τη NOVA, το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» θα δώσει την ευκαιρία σε όσους Έλληνες θέλουν να παρακολουθήσουν παρέα τον τεράστιο αυτόν ημιτελικό. Οι προβολές των ημιτελικών της Παρασκευής (12/9) θα πραγματοποιηθούν στα Canal Steps.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Τουρκία: Το προφίλ της αντιπάλου της Εθνικής, η διαφορά με τον Παναθηναϊκό, το τρομερό ποσοστό και ο παράγοντας Σενγκούν
Η ενημέρωση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
«*Οι προβολές του ημιτελικού της Παρασκευής 12/9, θα πραγματοποιηθούν στα Canal Steps.
Παρακολούθησε τους σημαντικότερους αγώνες του EuroBasket 2025 και της Εθνικής Ελλάδας σε μεγάλη οθόνη!
Από τις 13.30 έως τις 21.30 (έναρξη τελευταίου αγώνα)– κάθε αγώνας, κάθε στιγμή, κάθε καρδιοχτύπι!
Οι προβολές των αγώνων πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη NOVA.
Ημιτελικός
Γερμανία – Φιλανδία, Παρασκευή 12/9 στις 17.00, στα Canal Steps
Ελλάδα – Τουρκία, Παρασκευή 12/9 στις 21.00, στα Canal Steps
Μικρός τελικός
Κυριακή 14/9 στις 17.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα
Μεγάλος τελικός
Κυριακή 14/9 στις 21.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Νάσος Μπαζίνας: «Φάνηκε απ’ την πρώτη στιγμή η δίψα των παικτών γι’ αυτό το μετάλλιο»
- EuroBasket 2025, Γιάννης vs Σενγκούν: H μονομαχία του ΝΒΑ δίνει ραντεβού στην Ευρώπη
- EuroBasket 2025, Τουρκία: Το προφίλ της αντιπάλου της Εθνικής, η διαφορά με τον Παναθηναϊκό, το τρομερό ποσοστό και ο παράγοντας Σενγκούν