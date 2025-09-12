Ο Αλπερέν Σενγκούν αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο τόσο για την Εθνική Τουρκίας, όσο και για τους Χιούστον Ρόκετς, με τον Ίμε Ουντόκα να παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαρούμενος από την πρόοδό του στην άμυνα στο EuroBasket.

Η Τουρκία ετοιμάζεται για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, απέναντι στην Ελλάδα και φυσικά τα φώτα στρέφονται πάνω στον Αλπερέν Σενγκούν. Ο οποίος είναι ο απόλυτος σταρ των Τούρκων και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βασίζεται σε τεράστιο βαθμό πάνω του.

Ο Ίμε Ουντόκα, προπονητής του στους Χιούστον Ρόκετς, ρίχνει... κρυφές ματιές στο EuroBasket για να παρακολουθεί την περίπτωσή του. Βλέποντας μάλιστα και μεγάλη βελτίωση στην άμυνα του Σενγκούν, κάτι που τον χαροποιεί ενόψει της επόμενης σεζόν στους Ρόκετς, μιας και η ομάδα από το Χιούστον έχει υψηλές βλέψεις.

«Για εκείνον, θέλουμε να δουλέψει σε συγκεκριμένα πράγματα. Ο τρόπος που τον μαρκάρουν στο EuroBasket, κάνει εξαιρετική δουλειά στο να γράφει μεγάλα νούμερα ασίστ, να είναι αποτελεσματικός. Έχει όμως και μερικά πολύ καλά αμυντικά plays. Είναι υπέροχο να τον βλέπεις να δουλεύει και να ανταμείβεται» είπε ο Ουντόκα σε δηλώσεις του.

O 23χρονος ψηλός των Τούρκων πραγματοποιεί ένα φανταστικό τουρνουά στο EuroBasket, μετρώντας 21.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ μέσο όρο σε 30.2 λεπτά που πατάει παρκέ.