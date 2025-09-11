Ο Δημήτρης Οικονόμου ξεχωρίζει τη συνεισφορά των... δεύτερων ρόλων στην Εθνική και υπογραμμίζει πως αυτή είναι μια συνταγή επιτυχίας στο EuroBasket 2025.

«Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το σύνθημα αμέσως μετά το φινάλε του προημιτελικού με τη Λιθουανία. Η Εθνική παραμένει ένας οργανισμός… διψασμένος για διάκριση. Από τον πρώτο ως τον τελευταίο παίκτη και φυσικά όλο το σταφ. Δε σταματά να… ονειρεύεται, όπως τόνισε και ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου.

Ο 35χρονος φόργουορντ κάνει ίσως το σπουδαιότερο τουρνουά της καριέρας του, τόσο εντός του παρκέ, όσο και εκτός αυτού. Όταν παίκτες σαν αυτόν, τον Κώστα Σλούκα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δίνουν κάθε ικμάδα ενέργειάς τους στο παρκέ, όλοι οφείλουν να ακολουθήσουν. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με την τετράδα, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό.

Εδώ που φτάσαμε, κανείς δεν μπορεί να είναι. Η Εθνική έχει απέναντί της μία τεράστια πρόκληση απέναντι στην Τουρκία και άπαντες ζουν για αυτόν τον ιστορικό, από κάθε άποψη ημιτελικό. Κανείς δεν κρυφοκοιτάζει τη λάμψη που κρύβεται πίσω από αυτήν την πόρτα. Το σύνθημα ήταν καθαρό και ξάστερο από τον ίδιο τον Γιάννη. «Άλλο ένα». Βήμα βήμα!

Η ηγετική του παρουσία έγινε σημείο αναφοράς και από τον Βασίλη Σπανούλη. Κακά τα ψέματα, η Εθνική έχει σπουδαίες προσωπικότητες που δεν της επιτρέπουν να λοξοδρομήσει. Νίκος Ζήσης και Βασίλης Σπανούλης, οι προβολές της σπουδαίας γενιάς του παρελθόντος στον πάγκο. Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, ίσως στην τελευταία τους μαζική απόπειρα, στο δικό τους last dance. Ειδικότερα για τους δύο τελευταίους, κάθε νοκ άουτ μπορεί να αποτελέσει και ακροτελεύτιο «παρών» με τα «γαλανόλευκα».

EuroBasket 2025: Οι δικοί μας... Βάλτονεν

Η εποχή των ηρώων, όμως, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ναι, ακούγεται οξύμωρο σε ένα EuroBasket που ο Σενγκούν με τον Ντόντσιτς έκαναν triple double, ο Γιάννης το έχασε για μία ασίστ και το ανάστημα των σούπερ σταρ ολοένα και μεγαλώνει. Ωστόσο ακόμα και αυτοί, δεν μπορούν μόνοι τους.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είδε τους Φινλανδούς να του… τραβούν το χειρόφρενο. Έχουν και οι «βόρειοι» τον δικό τους αστέρα, τον Λάουρι Μάρκανεν, αλλά γέννησαν απρόσμενους πρωταγωνιστές στο τελικό βιράζ. Από τον Μίικα Μουούρινεν έως τον Ελίας Βάλτονεν, με τους δικούς του μύθους.

Ακόμα και η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γερμανία, έβγαλε τον εφεδρικό της πόιντ γκαρντ και πάντα παρών αυτά τα χρόνια, Μάοντο Λο στο προσκήνιο για να… σπάσει το ρόδι από το τρίποντο κόντρα στους Πορτογάλους. Όσκαρ δεν παίρνουν μονάχα οι πρωταγωνιστές, αλλά και αυτοί που υποδύονται εξαιρετικά τον ρόλο τους, όποιος και να 'ναι αυτός.

Κάτι ανάλογο δεν έκανε και η δική μας Εθνική; Ο ασύλληπτος Γιάννης τα έβαλε με όλους τους Λιθουανούς, αλλά πόσο σημαντικός αποδείχθηκε ο Κώστας, που σκέπασε τον ουρανό της Arena Riga με τα μπλοκ του; Ο Κώστας Σλούκας παραμένει αναντικατάστατος για τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά τι θα γινόταν κόντρα στη «Λιέτουβα» αν ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν εξέφραζε στο παρκέ τον ορισμό του microwave σκόρερ από τον πάγκο. Εδώ που τα λέμε, ακόμα και ο παραπάνω χαρακτηρισμός ωχριά μπροστά στους 17 θρασύτατους πόντους τους οποίους και πέτυχε.

Ο Κώστας Παπανικολάου έχει κλειδώσει όποιον NBAer βρέθηκε στο διάβα του, αλλά το μέτρημά του βγάζει τους Μάηδες 35 και τίποτα δε θα ήταν ίδιο, αν δεν ερχόταν η ενέργεια του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη από τον πάγκο, για να φουσκώσει με αέρα και οξυγόνο τα πανιά. Τα έμπειρα… πόδια τους πρέπει να είναι ξεκούραστα και να βαστάνε στο φινάλε, για να έρθουν και τα μεγάλα σουτ. Σαν αυτά που έχει βάλει ο αρχηγός με Ισπανία, Ισραήλ και Λιθουανία κατά σειρά.

Απέναντι στον Βαλαντσιούνας και την παρέα του, οι εννέα Έλληνες που πάτησαν παρκέ πέτυχαν τουλάχιστον ένα καλάθι. Όλοι τους έδωσαν από κάτι, άλλοι στον μέγιστο βαθμό, άλλοι στο ελάχιστο. Ακόμα και ο Ντίνος Μήτογλου, που πέρασε κάτω από τον πήχη, δοκιμάστηκε απέναντι σε ένα θηρίο. Προσπάθησε να σπρωχτεί με τον Βαλαντσιούνας, αλλά το μπρα ντε φερ τον έβγαλε -φυσιολογικά- ηττημένο. Το παράπονο του Σπανούλη, άλλωστε, ήταν η κακή χρησιμοποίηση των χεριών του που έδωσαν άσκοπες βολές. Κάπως έτσι εξηγείται και το DNP του Θανάση, μετά τα φάουλ κόντρα στο Ισραήλ.

Η συνταγή απέναντι στην Τουρκία δε γίνεται να είναι διαφορετική. Συνήθως τέτοιες ώρες τα rotation μικραίνουν, οι προπονητές επιλέγουν να παν με τους βασικούς, δίνοντάς τους ψήφο εμπιστοσύνης. Κόντρα στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν, κάτι τέτοιο δεν είναι βιώσιμο και ο Σπανούλης είναι ο πρώτος που το γνωρίζει. Στο κοουτσάρισμά του άλλωστε παίρνει «Άριστα 10» ως τώρα.

Η «μάχη» του Σενγκούν με τον Γιάννη μαγνητίζει όλα τα βλέμματα, αλλά θα είναι ανώφελο να σπαταληθεί ενέργεια από το ντεπόζιτο του Greek Freak, στο κυνήγι του σταρ των Τούρκων. Ο παίκτης των Ρόκετς απειλεί από το ποστ, όπως και ο Βαλαντσιούνας, βάζει την μπάλα στο παρκέ για να παίξει με πρόσωπο, δημιουργεί. Στην αλυσίδα παραγωγής πόντων, αν βάλουμε και αυτούς που δημιουργεί απ’ τις ασίστ του, η Τουρκία παίρνει στρογγυλό 38!

Δεν είναι μονάχα θέμα του Μήτογλου ο περιορισμός του. Θα χρειαστεί και ο ίδιος να είναι περισσότερο συγκεντρωμένος στα μετόπισθεν. Θα χρειαστεί ο Κώστας να γίνει ξανά ο rim protector που προσφέρει και το αίσθημα ασφάλειας στους γύρω του. Θα χρειαστεί να γεννηθούν πρωταγωνιστές, X-Factor. Όπως έγινε με τον Κώστα, τον Σαμοντούροβ, τον Τολιόπουλο, τον Καλαϊτζάκη.

Ειδικότερα αν τα λόγια του Εργκίν Αταμάν αποδειχθούν αληθινά και δεν είναι κάποιοι είδους mind game. Ο κόουτς της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού τοποθέτησε τον Όσμαν στη λίστα των αμφιβόλων, αλλά πολύ δύσκολα τον πιστεύει κανείς πως θα χάσει ένα ματς τέτοιας κρισιμότητας. Η Τουρκία θα χάσει πολύ μεγάλο μπουστάρισμα στο παιχνίδι της, αν ο Όσμαν δε βρεθεί στο 100%. Μην ξεχνάμε πως μιλάμε για έναν παίκτη με 51% τρίποντο στη διοργάνωση και πολλές φορές αποδέκτη, με τα κοψίματά του, των ασίστ του Σενγκούν.

Στο φινάλε, πράγματι, δεν κερδίσαμε κάτι ακόμα. Αυτό που κερδίσαμε, είναι να βρεθούμε πιο κοντά από ποτέ. Ο Γιάννης βλέπει φως στην άκρη του φετινού τούνελ, σε μία Εθνική που μετά από χρόνια δεν μπήκε στη διοργάνωση με βαρύγδουπα λόγια. Αν τελικά κερδίσουμε αυτό το… κάτι που θέλει ο Greek Freak, θα είναι αποκύημα και σφραγίδα της ομάδας.

Με εκείνον μπροστάρη, στην πιο κυριαρχική μορφή του εαυτού του όσον αφορά τις δικές του «γαλανόλευκες» περιπέτειες. Δεν κερδίσαμε κάτι, μέχρι να κερδίσουμε!

