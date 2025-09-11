Το Gazzetta βάζει στην... εξίσωση του αναγνώστες του και τους ζητά να ψηφίσουν το κορυφαίο δίδυμο των ημιτελικών.

Φτάσαμε μια μέρα πριν τα ημιτελικά του Εurobasket 2025, εκεί όπου η Ελλάδα θα κοντραριστεί με την Τουρκία (21:00, 12/9), ενώ στον πρώτο ημιτελικό η Φινλανδία θα παίξει με την Γερμανία. Το Gazzetta θέλει να σας βάλει στην... εξίσωση και έφτιαξε τα δίδυμα των ομάδων, θέλοντας από τον κόσμο να ψηφίσει το κορυφαίο.

Ελλάδα: Αντετοκούνμπο - Σλούκας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει... παπάδες στο φετινό Eurobasket και δεν έχει βρέθει παίκτης που να τον σταματήσει. Ο Greek Freak μετρά μέχρι στιγμής 29.8 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 1.4 κλεψίματα. Beast κοντά στο καλάθι. Από την πλευρά του ο Σλούκας έχει 9.1 πόντους, 4.3 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ. Κουμαντάρει υπέροχα τον ρυθμό του ματς. Θα χρειαστεί μεγάλη εμφάνιση και από τους δύο στον ημιτελικό. Ο Σπανούλης στηρίζει πολλά πάνω τους για να επιστρέψει η χώρα για πρώτη φορά στα μετάλλια μετά το 2009, ενώ το όνειρο είναι η κορυφή της Ευρώπης.

Τουρκία: Σενγκούν - Όσμαν

Από την πλευρά της η Τουρκία έχει τον φοβερό και τρομερό Σενγκούν που σε ορισμένα ματς... φλερτάρει με triple double. Έχει 21.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ. Συνοδοιπόρος του ο Οσμάν που είναι αμφίβολος για το ματς με την Ελλάδα. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού μετρά 14.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και σουτάρει με 51.2% τρίποντα. Kλειδί για το παιχνίδι του Αταμάν που τον γνωρίζει καλά από τους πράσινους.

Φινλανδία: Μάρκανεν - Γιάντουνεν

Οι Φινλανδοί παίζουν πολύ ελκυστικό και γρήγορο μπάσκετ, με τον Λάουρι Μάρκανεν να ηγείται και να μετρά 24.7 πόντους. 7.9 ριμπάουντ και 2.6 κλεψίματα στη διοργάνωση. Σημαντικός για την επιτυχία της Φινλανδίας και ο Γιάντουνεν με 12 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 46.7% στα τρίποντα. Το λέει η ψυχή τους και θα παλέψουν να κάνουν άλλη μια υπέρβαση κόντρα στην Γερμανία.

Γερμανία: Σρέντερ - Βάγκνερ

Πάμε και στους Γερμανούς οι οποίοι διαθέτουν τον Ντένις τον... τρομερό aka Ντένις Σρέντερ με 20.1 πόντους, 5.9 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ. «Διάβολος» στο παρκέ. Μαζί του και ο έτερος NBAer, Φραντζ Βάγκνερ με 21.7 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ. Θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τη Γερμανία στον τελικό, παίρνοντας τον τίτλο μετά το χρυσό που είχαν κατακτήσει στο τελευταίο Παγκόσμιο.

Έφτασε η ώρα να ψηφίσετε

Loading...