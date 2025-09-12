Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την τεράστια ευκαιρία που έχει μπροστά της η Εθνική ομάδα στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 απέναντι στην Τουρκία αλλά εξηγεί το πόσο δύσκολο θα είναι το έργο της γαλανόλευκης απέναντι σε μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα.

“Look, if you had one shot or one opportunity, to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip?”

Σας θυμίζουν κάτι οι εν λόγω στίχοι; Για τους μη γνωρίζοντες (και φαντάζομαι θα είναι απειροελάχιστοι) είναι το intro από το πασίγνωστο “Lose Yourself” του Eminem. Γιατί το ανέφερα και που μπορεί να κολλάει στην προκειμένη περίπτωση;

Θεωρώ ότι λίγο-πολύ ταιριάζει “γάντι” στην ευκαιρία που έχει μπροστά της η Εθνικής μας Ομάδα. Τι θα κάνει από τη στιγμή που της παρουσιάστηκε αυτή η μοναδική ευκαιρία; Όλα όσα ήθελε τα τελευταία 16 χρόνια; Θα αρπάξει από τα μαλλιά την εν λόγω ευκαιρία ή θα την αφήσει να γλιστρήσει από τα χέρια της;

Στον σημερινό ημιτελικό με την Τουρκία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να… επιστρέψει στο βάθρο μετά το 2009 και παράλληλα να διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπο στον μεγάλο τελικό της Κυριακής ύστερα από 20 ολόκληρα χρονιά: “Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά…” όπως έλεγε από το μικρόφωνο της ΕΡΤ ο αείμνηστος Φίλιππας Συρίγος στον μεγάλο τελικό του 1987 απέναντι στην Σοβιετική Ένωση και δη λίγο πριν εκτελέσει ο Αργύρης Καμπούρης την 1η από τις δύο βολές για το ιστορικό 103-101 το οποίο εκτόξευσε το ελληνικό μπάσκετ.

"Ξορκίζονται" οι δαίμονες

Πράγματι. Είμαστε τόσο κοντά. Όχι (ακόμα) από την κορυφή της Ευρώπης αλλά από την κατάκτηση ενός μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση, το οποίο έχει “στοιχειώσει” τα ελληνικά όνειρα εδώ και 16 χρόνια, με πέντε Eurobasket, τέσσερα Παγκόσμια και μία συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες σε αυτό το μεσοδιάστημα. Ήρθε άραγε η ώρα; Όπως έγραψα και μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας είμαι αισιόδοξος. Συγκρατημένα αισιόδοξος. Ότι έστω θα επιστρέψει η Εθνική από τη Ρίγα έχοντας “ξορκίσει” του δαίμονες του Κατοβίτσε φορώντας στο στήθος ένα μετάλλιο. Είτε αυτό είναι το χρυσό, είτε το ασημένιο, είτε το χάλκινο.

Όμως εδώ που έφτασε η Εθνική και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η τετράδα των ημιτελικών, μιλάμε για μια σπάνια ευκαιρία που όμοια της δεν ξέρω αν θα παρουσιαστεί ξανά. Δεν υπάρχουν μεγαθήρια. Δεν υπάρχουν άτρωτοι. Δεν υπάρχουν ομάδες-φόβητρα. Όλες έχουν τις πιθανότητες τους για το βάθρο. Άλλες περισσότερες άλλες λίγο λιγότερες. Όμως οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες.

Όχι, πείτε μου. Μπορεί κάποιος να βάλει το χέρι του στην φωτιά για τον πιθανό αποκλεισμό της Φινλανδίας από τη Γερμανία; Ναι, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και είναι φυσικά η Γερμανία η οποία σκοράρει και σχεδόν 100 πόντους ανά αγώνα στο τουρνουά. Όμως μετά τα όσα έκαναν οι Φινλανδοί στα νοκ άουτ παιχνίδια με αποκορύφωμα τη νίκη-πρόκρισης επί της Σερβίας, μπορεί κάποιος να τους θεωρήσει “τελειωμένους;” Εγώ, πάντως, όχι.

Η ανάγκη της first unit

Πάμε και στα δικά μας. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι η Τουρκία είναι καλύτερη από την Εθνική μας. Είναι όντως εξαιρετική ομάδα, με πλούσιο ταλέντο, με παίκτες με προσωπικότητα, με παίκτες που έχουν αποδεχτεί (όπως και στην Ελλάδα) τους ρόλους τους, με “βάθος”, αλλά το ματς θα ξεκινήσει από το 50-50. Ειδικά από τη στιγμή που ο εξαιρετικός και κομβικός για την Τουρκία, Τσέντι Όσμαν είναι τραυματίας και (τουλάχιστον τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο) αμφίβολος για τον ημιτελικό.

Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της Ελλάδας να βρει τους τρόπους ώστε να αναχαιτίσει το γρήγορο τέμπο των Τούρκων, τις άμεσες εκτελέσεις και το πληθωρικό παιχνίδι του εξαιρετικού Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος κάνει “παπάδες” στο Eurobasket.

Βέβαια δεν τίθεται θέμα σύγκρισης του Σενγκούν με τον Γιάννη. Ο “Greek Freak” είναι μπασκετικό τέρας της φύσης και έχει αποδείξει ότι μπορεί να “κουβαλήσει” την Εθνικής στις πλάτες του. Σίγουρα όχι μόνος του. Θα χρειαστούν όλοι και θεωρώ ότι πρέπει πάση θυσία να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις οι Μήτογλου και Ντόρσεϊ.

Έχουμε δει παίκτες να έρχονται από τον πάγκο και να κάνουν την διαφορά στα νοκ άουτ παιχνίδια πρόκρισης απέναντι σε Ισραήλ και Λιθουανία όπως οι Κώστας Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ αλλά σε αυτά τα ματς και δη απέναντι σε τόσο μπασκετικές και γεμάτες ομάδες όπως είναι η Τουρκία, πρέπει να βρεθεί σε καλή μέρα η first unit της ομάδας πλην του Γιάννη. Το θεωρώ απαραίτητο. Ειδάλλως θα μπούμε σε μπελάδες.

Δεν χρειάζονται "φουστανέλες", μόνο μπάσκετ

Πολλώ δε μάλλον όταν οι δύο ομάδες δεν έχουν και πολλά να κρύψουν ο ένας από τον άλλον. Δεν γνωρίζει ο Άταμαν τις αδυναμίες των δικών του παικτών στον Παναθηναϊκό; Δεν γνωρίζουν οι παίκτες των “πρασίνων” οι οποίοι βρίσκονται στην Εθνική ομάδα τον τρόπο σκέψης του προπονητή τους (εκτός φυσικά του Τολιόπουλου) τα δύο τελευταία χρόνια; Οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Άταμαν θα σταματήσει τη δημιουργία του Σλούκα ή τα pop out του Μήτογλου εάν αρχίσουν και καταλήγουν στο στόχο.

Εκτός από το συναισθηματικό ενδιαφέρουν, το οποίο κακά τα ψέματα είναι τεράστιο από τη στιγμή που απέχουμε δύο ματς από το πρωτάθλημα Ευρώπης, θα υπάρχει και μπόλικο μπασκετικό ενδιαφέρον όσον αφορά την τακτική. Δεν χρειάζονται υπερβολές και... φουστανέλες απόψε. Μόνο μπάσκετ. Το μπάσκετ θα μας δώσει το εισιτήριο του μεγάλου τελικού.

Το πολύ ευχάριστο για την ομάδα μας είναι ότι ο Βασίλης Σπανούλης διαχειρίζεται άψογα τους παίκτες και τα συναισθήματα που δημιουργούνται από ματς σε ματς, από φάση σε φάση, από προπόνηση σε προπόνηση και παρουσιάζει πάντα ένα “δεμένο” και συμπαγές σύνολο, με το κλίμα εντός των τειχών να είναι κάτι παραπάνω από οικογενειακό. Η Εθνική έχει υγεία. Και θα συνεχίσει να έχει ανεξαρτήτου αποτελέσματος σε αυτό το Eurobasket.

Εδώ που φτάσαμε ας ξαναζωντανέψει το “τιρινίνι” που αγαπήσαμε… Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία!

ΥΓ: Το “Last Dance” των Σλούκα και Παπανικολάου (;) στην Εθνική ομαδα και η παραδοση της σκυτάλης πρέπει να ειναι όπως ακριβώς πρέπει να είναι! Αργά το βράδυ της Κυριακής!

ΥΓ2: Οποίος αναρωτιέται τι εστί “τιρινίνι” ας δει το βίντεο που ακολουθεί... Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...