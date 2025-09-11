Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως η κατάσταση του Τσέντι Όσμαν θα ξεκαθαριστεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Τσέντι Όσμαν δεν ήταν τυχερός στον προημιτελικό του EuroBasket 2025 με την Πολωνία καθώς αποχώρησε με τραυματισμό κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου, ωστόσο αυτά κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αν και είχε λήξει ο συναγερμός στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο απλός ο τραυματισμός του Τούρκου φόργουορντ, κάτι που επισήμανε και ο Εργκίν Άταμαν.

«Η θεραπεία του Τζέντι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα», είπε ο Τούρκος κόουτς κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνης ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα.

Ο Όσμαν στο φετινό EuroBasket κάνει φοβερό τουρνουά με μέσο όρο 14.9 πόντους με 51.2% στο τρίποντο, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ.