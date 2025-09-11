Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι το ματς κόντρα στην Τουρκία για την Εθνική μας και έδειξε πως δεν θέλει παιχνίδι-θρίλερ.

Αποστολή στη Ρίγα: Γιάννης Σταυρουλάκης

H Eθνική μας θα κοντραριστεί με την Τουρκία την Παρασκευή (21:00) στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και ο Κώστας Σλούκας στάθηκε στη μάχη με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ μίλησε για τη σημαντικότητα του παιχνιδιού για εκείνον, χαρακτηρίζοντας το ως την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Aναλυτικά όσα είπε

Για το αν είναι ένα από τα σημαντικότερα ματς της καριέρας του: «Δεν κοιτάω την καριέρα μου και κάποια διάκριση. Το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο για όλους εμάς, για όλο το έθνος. Νιώθω άπειρος σε τέτοια ματς, είναι πρώτη φορά που παίζω τετράδα με την Εθνική ομάδα. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι ακόμα πιο συγκεντρωμένος. Δεν πρέπει να κρύψουμε τα λόγια μας. Πολύ μεγάλο ματς».

«Το προηγούμενο χιαστί ματς αν χάναμε θα πηγαίναμε σπίτι μας. Κάναμε βήμα παραπάνω φέτος. Μεγαλη πρόκληση το αυριανό ματς για εμάς. Απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου μπροστά μου. Δούλεψα αρκετά το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκαν σχεδόν καθόλου, δεν είχα την οικογένεια μου γιατί πραγματικά πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία. Το γεγονος πως ο Σπανούλης είναι στο τιμόνι, δίνει μια έξτρα σιγουριά. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους προηγούμενους προπονητές. Είμαστε έτοιμοι γιατί οι προηγούμενες σφαλιάρες έχουν μείνει στο μυαλό μας», ανέφερε στη συνέχεια.

Για τη μάχη κόντρα στον προπονητή του στον Παναθηναϊκό, τον Αταμάν: «Πολύ μεγάλος προπονητής, καταξιωμένος. Για μένα στα τελευταία δέκα χρόνια ο κορυφαίους προπονητής βάσει τίτλων. Η επιρροή του στο παιχνίδι είναι πολύ μεγάλη. Οφείλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να έχουμε την τύχη με το μέρος μας».

Για το ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην Εθνική ξέρουν τον κόουτς Αταμάν: «Δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια ματς. Είναι "ποιος το θέλει πιο πολύ". Έχει να κανει με το ποιος θα πάρει τις 50-50 μπάλες, ποιος θα ελέγξει τα ριμπάουντ. Να μην δεχθούμε εύκολα καλάθια. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τα τακτικά δίνουν μια βάση αλλά η καρδιά και η αυτοπεποίθηση είναι τα κλειδιά για τέτοια ματς».

«Είναι πάρα πολύ συναισθηματικό το ματς. Αλλά επειδή γνωρίζω πως ο κύκλος πιθανόν να τελειώσει μετά το τουρνουά, είναι μια υπογραφή που θέλω να αφήσω πίσω μου. Κοιτάω μόνο το αυριανό ματς, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Πολύ μεγάλο ματς για όλους μας. Υπάρχει μια μεγάλη προσμονή και εμπιστοσύνη στο σύνολο».

Για το αν μπορεί να υπάρξει ένα «βάλτο αγόρι μου» στο ματς και αν το θέλει: «Όχι δεν το θέλω, να κερδίσουμε εύκολα και να προκριθούμε στον τελικό».