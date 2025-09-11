Έτοιμος για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025 με την Τουρκία είναι ο Ντίνος Μήτογλου, που θυμήθηκε όσα έζησε το μακρινό 2005. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης.

Ο Ντίνος Μήτογλου είναι έτοιμος να έρθει αντιμέτωπος με τον Εργκίν Αταμάν, στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, εκεί όπου η Εθνική θα συναντήσει την Τουρκία (12/9 - 21:00), ενώ θυμήθηκε και όσα έζησε ως παιδί το 2005, όταν η Ελλάδα κατέκτησε το τρόπαιο.

Οι δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου

«Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Γνωρίζουμε τον κόουτς. Ξέρουμε τι στιλ παιχνιδιού παίζει η Τουρκία, έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Έχουμε κάνει πολύ καλό σκάουτινγκ, είμαστε έτοιμοι».

Για το ότι ο Αταμάν γνωρίζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Σίγουρα το ότι συνεργαζόμαστε, αλλά ο καθένας παίζει για τη χώρα του, ένα ματς με μεγάλη βαρύτητα. Ο κόουτς μας ξέρει και εμείς αυτόν, θα κερδίσει αυτός που το θέλει πιο πολύ και θα παρουσιαστεί περισσότερο συγκεντρωμένος.

Για το τι θα πει στον Αταμάν πριν το ματς: «Θα μιλήσουμε στο γήπεδο και οι δύο»

Για το αν είναι από τα σημαντικότερα ματς στην καριέρα του: «Είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό αλλά ταυτόχρονα χαίρεσαι να παίζεις τέτοια παιχνίδια, είμαστε ευλογημένοι, θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη».

Για αυτά που θυμάται από το 2005: «Σχολείο πήγαινα, φωνάζαμε με τους συμμαθητές μου "το βαλε". Είναι στιγμές που μένουν στο μυαλό σου μια ζωή, ειδικά όταν μιλάμε για μία παιδική ηλικία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε και εμείς τέτοιες αναμνήσεις για τα μικρά παιδιά».

Για τη βελτίωση της Εθνικής: «Έρχεται μέσα από τα παιχνίδια. Κάθε μέρα που βρισκόμαστε μαζί είμαστε καλύτεροι, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, ξέρουμε τα υπέρ του και τα κατά του».

Για τον κόσμο που περιμένουν στον ημιτελικό: «Καταρχάς ευχαριστούμε τους Πελαργούς και όλους τους Έλληνες που έχουν έρθει στα μέχρι τώρα παιχνίδια. Περιμένουμε παραπάνω κόσμο σίγουρα, ειδικά στο αυριανό. Θέλουμε την υποστήριξή τους. Είμαστε επαγγελματίες, έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εκτός έδρας, το προηγούμενο ματς είχε "ηλεκτρική" ατμόσφαιρα από τους Λιθοανούς αλλά δε μας επηρέασε, έχουμε συνηθίσει».