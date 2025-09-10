Eurobasket 2025, Γερμανία - Σλοβενία: Ο Ντόντσιτς έδωσε την μπάλα στους διαιτητές με τη λήξη!
Πολλά τα παράπονα που έκανε ο Σλοβένος σούπερ σταρ στους διαιτητές του αγώνα κατά τη διάρκεια του προημιτελικού με την Γερμανία.
Αποκορύφωμα η στιγμή που χρεώθηκε με 4ο φάουλ (και μάλιστα επιθετικό) τρία λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με αποτέλεσμα να... απενεργοποιηθεί ουσιαστικά στην άμυνα.
Αμέσως μετά άρχισε να κάνει κινήσεις... χρηματισμού στους διαιτητές ενώ δεν σταματούσε να τους μιλάει θέλοντας να εκφράσει τα παράπονά του..
Μετά τη λήξη του αγώνα, το πρώτο που έκανε ήταν να πάρει την μπάλα και να τους την... παραδώσει.
