Ο Λούκα Ντόντσιτς χρεώθηκε με τέταρτο φάουλ από το 23ο λεπτό του προημιτελικού με την Γερμανία κατηγορώντας τους διαιτητές του EuroBasket 2025 για χρηματισμό με την χαρακτηριστική κίνηση.

Η Γερμανία με την Σλοβενία κοντράρονται για μία θέση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 με την ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς να διατηρεί τα ηνία της αναμέτρησης.

Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να έκανε, ως συνήθως, ό,τι ήθελε στο παρκέ, όμως οι Γερμανοί έψαχναν από νωρίς τρόπο να τον περιορίσουν και τον βρήκαν. Ο Ντένεις Σρούντερ και η παρέα του φόρτωσαν γρήγορα τον Σλοβένο σταρ με φάουλ.

Μάλιστα, το τέταρτο ήρθε στο 23ο λεπτό για να κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα για την Σλοβενία, εξοργίζοντας τον Ντόντσιτς και την ομάδα του με τον παίκτη των Λέικερς να κάνει και την χαρακτηριστική χειρονομία χρηματισμού απευθυνόμενος προς τους διαιτητές.