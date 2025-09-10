EuroBasket 2025, Γερμανία - Σλοβενία: Τέταρτο φάουλ ο Ντόντσιτς στο 23' και κίνηση χρηματισμού στους διαιτητές
Η Γερμανία με την Σλοβενία κοντράρονται για μία θέση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 με την ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς να διατηρεί τα ηνία της αναμέτρησης.
Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να έκανε, ως συνήθως, ό,τι ήθελε στο παρκέ, όμως οι Γερμανοί έψαχναν από νωρίς τρόπο να τον περιορίσουν και τον βρήκαν. Ο Ντένεις Σρούντερ και η παρέα του φόρτωσαν γρήγορα τον Σλοβένο σταρ με φάουλ.
Μάλιστα, το τέταρτο ήρθε στο 23ο λεπτό για να κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα για την Σλοβενία, εξοργίζοντας τον Ντόντσιτς και την ομάδα του με τον παίκτη των Λέικερς να κάνει και την χαρακτηριστική χειρονομία χρηματισμού απευθυνόμενος προς τους διαιτητές.
Luka Doncic got called for his 4th personal foul and pulled out a money gesture for the referees 👀🇸🇮 #EuroBasket pic.twitter.com/22GKRmLvGO— BasketNews (@BasketNews_com) September 10, 2025
