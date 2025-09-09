Έκτη και σημαντικότερη λοιπόν. Ελλάδα vs Τουρκία στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 ή μάλλον καλύτερα Βασίλης Σπανούλης vs Εργκίν Αταμάν με στόχο το... βάθρο!

Είναι γεγονός! Η Ελλάδα βρίσκεται στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Σε ένα γήπεδο γεμάτο από Λιθουανούς, η επίσημη αγαπημένη δεν... μάσησε και «πάτησε» την ομάδα του κόουτς Κουρτινάιτις επικρατώντας με 76-87.

Η Ελλάδα πήρε το «χρυσό» εισιτήριο κι εκεί θα βρει έναν γνώριμό της, τον Εργκίν Αταμάν και την εθνική ομάδα της Τουρκίας, που νωρίτερα ξεπέρασε το εμπόδιο της Πολωνίας.

Αυτή η αναμέτρηση θα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα για πολλούς λόγους, καθώς ο Τούρκος κόουτς θα βρεθεί αντιμέτωπος με πέντε παίκτες του από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ωστόσο μία άλλη συνάντηση παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην Xiaomi Arena της Ρίγα, θα λάβει χώρα το Βασίλης Σπανούλης vs Εργκίν Αταμάν για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Για την πιθανότητα να αντιμετωπίσει την Ελλάδα στον ημιτελικό ο Τούρκος κόουτς δήλωσε: «Ειλικρινά θέλω να πω πως έχω πολύ έντονο συναίσθημα για τους Έλληνες και το ελληνικό μπάσκετ. Σε αυτή την ομάδα έχω πέντε παίκτες, αλλά και ξέρω παίκτες από τον Ολυμπιακό, έχουν τον Γιάννη... Η Ελλάδα όσον αφορά το ρόστερ, ίσως είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι αναφορικά με το ρόστερ που έχει είναι η καλύτερη ομάδα. Σαν προπονητής, κανείς δεν θέλει να παίξει κόντρα στην Ελλάδα στον ημιτελικό. Έχω όμως πέντε παίκτες εκεί, είμαι κοντά με την κουλτούρα τους και την χώρα κι ελπίζω να κερδίσουν, ώστε να είναι το πεπρωμένο μου να παίξω απέναντί τους στον ημιτελικό. Θα είναι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού σε εμάς και πέντε στην Ελλάδα, άρα 7 παίκτες μου στον αγώνα».

Οι δύο προπονητές έχουν κοντραριστεί συνολικά πέντε φορές στο παρελθόν, από τότε που ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού με τον «V-Span» να είναι απέναντί του είτε ως κόουτς του Περιστερίου, είτε της Μονακό. Ο Τούρκος τεχνικός έχει την υπεροχή απέναντι στον Λαρισαίο κόουτς με 4-1 στις μεταξύ τους συναντήσεις.

Η μοναδική νίκη του Βασίλη Σπανούλη απέναντι στον Εργκίν Αταμάν ήταν στην παρθενική παρουσία του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο της Μονακό για το ματς της EuroLeague κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όπου ξεκίνησε με το... δεξί. Να σημειωθεί ότι έχουν ανταμώσει σε φιλικό στις 10 Σεπτεμβριου 2023 στο γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου αναμετρήθηκαν στον τελικό του Τουρνουά στη μνήμη του Νίκου Φάσουρα, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 84-75.

Τα παιχνίδια που έχουν τεθεί αντιμέτωποι