Η Εθνική ομάδα θα διεκδικήσει την είσοδο στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Τουρκία του... γνώριμου στο ελληνικό μπάσκετ, Εργκίν Άταμαν.

Απέναντι σε... γνώριμα πρόσωπα θα προσπαθήσει η Εθνική ομάδα να διεκδικήσει τη νίκη και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025!

Η Τουρκία του προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν, και των παικτών των «πρασίνων», του Τσέντι Όσμαν και του Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι το... προτελευταίο εμπόδιο της «γαλανόλευκης» στον δρόμο για την επιστροφή στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια.

Για την ακρίβεια η αήττητη ομάδα της Τουρκίας καθώς μετράει επτά νίκες σε ισάριθμα ματς της διοργάνωσης, έχοντας κάνει το 5/5 στη φάση των ομίλων όπως επίσης και το 2/2 στα νοκ άουτ παιχνίδια, έχοντας αποκλείσει στους «16» την Σουηδία και στα προημιτελικά την Πολωνία.

Σενγκούν και Όσμαν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές

Φυσικά ξεχωρίζει (ποιος άλλος;) ο Αλπερέν Σένγκουν ο οποίος κατάφερε να γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία των Eurobasket έχοντας σημειώσει triple double στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του. Συνολικά έχει κατά μέσο όρο 21.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ σουτάροντας με 64% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 77% στις βολές.

Ακολουθεί ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μετράει στο Euurobasket 14.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ, έχοντας 51% στα τρίποντα και 54% στα δίποντα. Διψήφιος σε μέσο όρο πόντων είναι τόσο Σέιν Λάρκιν (11π., 4.6ασ., 3.6ριμπ.) όσο και ο Ερτσάν Οσμάνι (10.4π., 5.3ριμπ., 1.9ασ.)

Ο δρόμος της Τουρκίας έως τα ημιτελικά

Τουρκία - Πολωνία 91-77 (Προημιτελικά)

Τουρκία - Σουηδία 85-79 (Φάση των 16)

Τουρκία - Σερβία 95-90 (Όμιλος)

Εσθονία - Τουρκία 64-84 (Όμιλος)

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54 (Όμιλος)

Τουρκία - Τσεχία 92-78 (Όμιλος)

Το ρόστερ της Τουρκίας

Α/Φ Παίκτης Ηλικία Ύψος Ομάδα 0 Σέιν Λάρκιν 33 1.82 Αναντολού Εφές 2 Σεμούς Χαζέρ 26 1.90 Αναντολού Εφές 5 Σερτάτς Σάνλι 34 2.14 Φενέρμπαχτσε 6 Τσέντι Όσμαν 30 2.00 Παναθηναϊκός 10 Ονουράλπ Μπιτίμ 26 1.96 Φενέρμπαχτσε 22 Φουρκάν Κορκμάζ 28 2.00 - 23 Αλπερέν Σενγκούν 23 2.06 Χιούστον Ρόκετς 24 Ερτσάν Οσμάνι 27 2.11 Αναντολού Εφές 30 Αντέμπ Μπόνα 22 2.06 Φιλαντέλφια Σίξερς 33 Ερτσάν Γιλμάζ 28 1.92 Αναντολού Εφές 55 Κενάν Σιπάχι 30 1.97 Μπαχτσεσεχίρ 77 Ομέρ Γιούρτσεβεν 27 2.13 Παναθηναϊκός

Προπονητής: Εργκίν Άταμαν