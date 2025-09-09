EuroBasket 2025, Παναθηναϊκός για Εθνική: «Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους!»
Η Ελλάδα τα κατάφερε και πήρε σπουδαία πρόκριση απέναντι στους Λιθουανούς και έχει κλείσει θέση στην τετράδα του EuroBasket, εκεί όπου περιμένει η Τουρκία (Παρασκευή 12/9).
Μάλιστα, η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2009. Ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του έστειλε το δικό του μήνυμα για την τεράστια πρόκριση της Εθνικής.
«Συγχαρητήρια στους αθλητές, τους προπονητές και το επιτελείο της Εθνικής μας Ομάδας για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket2025. Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους»!
Συγχαρητήρια στους αθλητές, τους προπονητές και το επιτελείο της Εθνικής μας Ομάδας για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket2025.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 9, 2025
Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους!#paobcaktor pic.twitter.com/QZzwkd51Hd
