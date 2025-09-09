Ο Παναθηναϊκός έστειλε τα συγχαρητήριά του για την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στην τετράδα του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα τα κατάφερε και πήρε σπουδαία πρόκριση απέναντι στους Λιθουανούς και έχει κλείσει θέση στην τετράδα του EuroBasket, εκεί όπου περιμένει η Τουρκία (Παρασκευή 12/9).

Μάλιστα, η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά το 2009. Ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του έστειλε το δικό του μήνυμα για την τεράστια πρόκριση της Εθνικής.

«Συγχαρητήρια στους αθλητές, τους προπονητές και το επιτελείο της Εθνικής μας Ομάδας για την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket2025. Συνεχίστε να μας κάνετε υπερήφανους»!