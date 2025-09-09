EuroBasket 2025, Τουρκία - Πολωνία: Αποχώρησε ο Όσμαν, υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια
Ο Τσέντι Όσμαν αποχώρησε στα μέσα της 3ης περιόδου του προημιτελικού της Τουρκίας απέναντι στην Πολωνία για το EuroBasket 2025, όντας τραυματίας. Ο Τούρκος φόργουορντ προσπάθησε να κόψει τον Ματέους Πονίτκα στο τρανζίσιον.
Ωστόσο στην πτώση των δύο, το πόδι του Όσμαν «κλείδωσε» ανάμεσα σε αυτά του Πολωνού και έτσι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο Όσμαν τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι και με τη βοήθεια των συμπαικτών του και του σταφ της Τουρκίας κάθισε στον πάγκο.
Ενώ λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια υποβασταζόμενος και μένει πλέον να φανεί αν έχει κάτι σοβαρό. Με τον νικητή του συγκεκριμένου ζευγαριού να αντιμετωπίζει την Ελλάδα, αν αυτή καταφέρει να προκριθεί απέναντι στη Λιθουανία και μπει στην τετράδα του EuroBasket.
Ο Όσμαν αγωνίστηκε στον προημιτελικό για 23'24'' λεπτά, έχοντας 10 πόντους με 2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη.
