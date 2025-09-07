Σερμαντίνι στο Gazzetta: «Ο θρυλικός μας κόουτς, ο Ηλίας Ζούρος, θα είναι χαρούμενος για εμάς»!

Η Γεωργία άφησε εκτός προημιτελικών τη Γαλλία και ο Γκιόργκι Σερμαντίνι μίλησε στο Gazzetta για τη σπουδαία επιτυχία της εθνικής ομάδας, που κουβαλά τα όνειρα και τις προσδοκίες μιας ολόκληρης χώρας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πρώην προπονητή του, Ηλία Ζούρο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Γεωργία ταξίδεψε στη Ρίγα για τη φάση των «16» μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας στο φινάλε της φάσης των ομίλων στη Λεμεσό και το απόγευμα της Κυριακής (7/9) υπέγραψε έναν ιστορικό θρίαμβο, αφήνοντας εκτός προημιτελικών τη Γαλλία, ένα από τα μεγάλα φαβορί για μετάλλιο.

Η ομάδα του Αλεκσάνταρ Ντζίκιτς ολοκλήρωσε μια τεράστια υπέρβαση και ο Γκιόργκι Σερμαντίνι μίλησε στο Gazzetta αμέσως μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα επί των «Bleus».

Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πεις ένα δημόσιο ευχαριστώ στην Ελλάδα, επειδή νίκησε την Ισπανία και σας έδωσε την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική...

«Ναι… Πάντα λέω ότι είμαστε καλοί φίλοι. Και φυσικά, ο θρυλικός μας κόουτς, ο Ηλίας Ζούρος, θα είναι σίγουρα πολύ χαρούμενος για εμάς σήμερα. Θέλω με την ευκαιρία να του στείλω έναν χαιρετισμό. Γεια σου κόουτς! Ήταν μαζί μας για οκτώ χρόνια και ξέρω ότι χαίρεται τρομερά με αυτή την επιτυχία. Μαζί και οι Έλληνες! Είναι φανταστικοί. Έπαιξα τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, έχω τόσους φίλους εκεί… Όπως ο Βασίλης Σπανούλης, με τον οποίο ήμασταν συμπαίκτες και κατακτήσαμε τίτλους μαζί. Άρα, ναι, ήταν πολύ σημαντικό που κερδίσατε την Ισπανία, και για εμάς που είμαστε εδώ, αλλά και για εσάς που βγήκατε πρώτοι στον όμιλο»!

🇬🇪 Ο Σερμαντίνι στέλνει χαιρετισμούς στον Ηλία Ζούρο μέσα από την κάμερα του Gazzetta! pic.twitter.com/DshasqfyAD — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 7, 2025

Πώς έζησες τον αγώνα με τη Γαλλία; Τι κάνατε καλύτερα από τους Γάλλους και τους αφήσατε εκτός συνέχειας;

«Ήταν ένα απίστευτο παιχνίδι. Όπως μας είπε ο κόουτς, έπρεπε να τα δώσουμε όλα στην άμυνα. Η Γαλλία έχει πολύ ταλαντούχους και γρήγορους παίκτες, έπρεπε να τους σταματήσουμε. Και το κάναμε. Κερδίσαμε μια τεράστια εθνική ομάδα, τη Γαλλία, για πρώτη φορά στην ιστορία μας! Σήμερα είμαστε χαρούμενοι, συγχαρητήρια στους συμπαίκτες και στους προπονητές μου. Τώρα κοιτάμε το ματς με τη Φινλανδία, επίσης μια πολύ καλή ομάδα με σπουδαίους παίκτες. Είναι νοκ άουτ παιχνίδι, θα δώσουμε τα πάντα».

Κατάλαβες τι πετύχατε σήμερα;

«Να σου πω την αλήθεια, όχι ακόμα! Θέλουμε χρόνο για να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό που έγινε σήμερα είναι εκπληκτικό. Ξέρω ότι όλη η Γεωργία βλέπει τα παιχνίδια μας, όλοι πίσω στην πατρίδα παρακολουθούν και νιώθουν τρομερή περηφάνια. Μας ακολουθούν παντού, τους είδατε και στις εξέδρες. Και σήμερα, Κυριακή, κανείς δεν δούλευε, οπότε όλη η χώρα ήταν μπροστά στις τηλεοράσεις για να μας δει».