EuroBasket 2025: Η Big-3 της Γεωργίας ήταν υπεύθυνη για τους 62 από τους 80 πόντους της! (vid)
Η Γεωργία έκανε κι αυτή το θαύμα της! Λύγισε τη Γαλλία έχοντας επικρατήσει με 80-70 για να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι της στο EuroBasket 2025. Μάλιστα έκανε για πρώτη φορά δικό της το «εισιτήριο» για τους «8» της διοργάνωσης γράφοντας ιστορία.
Η τριάδα των Τόρνικε Σενγκέλια, Καμάρ Μπάλντγουιν και Σάντρο Μαμουκελασβίλι πήρε... φωτιά απέναντι στους «τρικολόρ» και κατέληξε να είναι υπεύθυνη για τους 62 από τους 80 πόντους που σημείωσε συνολικά η Γεωργία πραγματοποιώντας μία ιστορική πρόκριση.
Συγκεκριμένα, ο Σενγκέλια ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους (με 3/4 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 30'47" λεπτά συμμετοχής. Ο Μπάλτγουιν με τη σειρά του είχε κι εκείνος 24 πόντους με 3/4 τρίποντα, μαζί με 4 ριμπάουντ κι ένα μπλοκ. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Μαμουκελασβίλι έκανε το double double με 14 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο.
TORNIKE WITH TWO HUGE THREES 🤯#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/XPAAcMnMOw— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
MAKE YOUR MARK, SANDRO MAMUKELASHVILI! 🇬🇪#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/lJ8IXIdjzO— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.