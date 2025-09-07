Η Γεωργία έγραψε ήδη ιστορία στο EuroBasket 2025, καθώς προκρίθηκε στους «8» για πρώτη φορά με την big-3 της αποτελούμενη από τους Σάντρο Μαμουκελασβίλι, Τόρνικε Σενγκέλια και Καμάρ Μπάλντγουιν να πρωταγωνιστούν.

Η Γεωργία έκανε κι αυτή το θαύμα της! Λύγισε τη Γαλλία έχοντας επικρατήσει με 80-70 για να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο το ταξίδι της στο EuroBasket 2025. Μάλιστα έκανε για πρώτη φορά δικό της το «εισιτήριο» για τους «8» της διοργάνωσης γράφοντας ιστορία.

Η τριάδα των Τόρνικε Σενγκέλια, Καμάρ Μπάλντγουιν και Σάντρο Μαμουκελασβίλι πήρε... φωτιά απέναντι στους «τρικολόρ» και κατέληξε να είναι υπεύθυνη για τους 62 από τους 80 πόντους που σημείωσε συνολικά η Γεωργία πραγματοποιώντας μία ιστορική πρόκριση.

Συγκεκριμένα, ο Σενγκέλια ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους (με 3/4 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο σε 30'47" λεπτά συμμετοχής. Ο Μπάλτγουιν με τη σειρά του είχε κι εκείνος 24 πόντους με 3/4 τρίποντα, μαζί με 4 ριμπάουντ κι ένα μπλοκ. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Μαμουκελασβίλι έκανε το double double με 14 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ κι ένα κλέψιμο.