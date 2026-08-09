Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Eurobasket U16.

Μετά τις δύο ήττες από Ισπανία και Ισραήλ, η Εθνική Παίδων θέλει να βρει την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U16, κόντρα στη Γεωργία.

Οι παίκτες του Μισιακού, παρότι έχουν δείξει καλό πρόσωπο στα δύο παιχνίδια, δεν έχουν καταφέρει να βρουν το θετικό αποτέλεσμα ακόμα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 15:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο Youtube.

Στη «μάχη» της 8ης θέσης ρίχνεται και η Εθνική Νεανίδων, αντιμετωπίζοντας στις 16:00 την Ισλανδία για τις θέσεις 8-9 στο Eurobasket U18 (Β΄Κατηγορίας).

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο Youtube.