Γνωστή έγινε η προεπιλογή της Γεωργίας για τα παράθυρα του Αυγούστου, με τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι να είναι διαθέσιμος.

Η Εθνική μας μετράει αντίστροφα για τα παράθυρα του Αυγούστου, όπου έγινε γνωστή η προεπιλογή της. Στον όμιλο της «γαλανόλευκης» στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου κυπέλλου 2027, βρίσκεται και η Γεωργία.

Οι επιλογές των Γεωργιανών έγιναν γνωστές, με τους δύο NBAers, Γκόγκα Μπιτάτζε και Σάντρο Μαμουκελασβίλι, να είναι διαθέσιμοι.

Οι επιλογές της Γεωργίας

Μαρκίς Ριντ, Ράτι Αντρονικασβίλι, Γκιόργκι Οτσικίτζε, Ντούτα Σανάτζε, Γκιόργκι Κομπακίτζε, Καχαμπέρ Τζιντσαραντζέ, Αλεξάντρε Φεβάντζε, Σάντρο Μαμουκελασβίλι, Τόρνικε Σενγκέλια, Μπέκα Μπουρτζανατζέ, Τζορτζ Κορσάντια, Αλεξάντρε Μερκβιλατζέ, Γκιόργκι Τουρτζιλατζέ, Γουίλι Ισιανί και Γκόγκα Μπιτάτζε