EuroBasket 2025: Οι πρώτες ομάδες που πήραν την πρόκριση στους «8» και ο δρόμος προς τον τελικό
Η φάση των ομίλων του EuroBasket 2025 ανήκει στο παρελθόν, με την πρώτη ημέρα δράσης στη Ρίγα για τη φάση των «16» να έχει ολοκληρωθεί και τα πρώτα «εισιτήρια» για τους «8» να έχουν βρει τους κατόχους τους.
Αναλυτικότερα, η Λιθουανία κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λετονίας με 88-79 και σε περίπτωση όπου η Ελλάδα πάρει τη νίκη κόντρα στο Ισραήλ (7/9, 21:45) θα βρεθεί στον δρόμο της «γαλανόλευκης» στους «8». Η Γερμανία ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο με αντίπαλο την Πορτογαλία και επικράτησε με 85-58 ενώ η Τουρκία επιβλήθηκε της Σουηδίας με 85-79. Ύστερα από μεγάλο ντέρμπι, η Φινλανδία έκανε την απίθανη έκπληξη και έκαμψε τη Σερβία με 92-86.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πρώτες τέσσερις ομάδες που πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά είναι οι: Λιθουανία, Γερμανία, Τουρκία και Φινλανδία.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- Λιθουανία - Λετονία 88-79
- Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
- Τουρκία - Σουηδία 85-79
- Σερβία - Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- Ελλάδα - Ισραήλ (5)
- Πολωνία - Βοσνία (6)
- Ιταλία - Σλοβενία (7)
- Γαλλία - Γεωργία (8)
Προημιτελικοί
- Λιθουανία - Ελλάδα / Ισραήλ (10)
- Τουρκία - Πολωνία / Βοσνία (11)
- Γερμανία - Ιταλία / Σλοβενία (12)
- Φινλανδία - Γαλλία / Γεωργία (13)
Ημιτελικοί
- 10 - 11 /15
- 12 - 13 /16
Μικρός Τελικός
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
- Νικητής 15 - Νικητής 16
