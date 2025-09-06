Eurobasket 2025: Οι ωτασπίδες και οι παρωπίδες

Ο Νίκος Παπαδογιάννης γράφει στο Gazzetta από τη Ρίγα και πιστεύει ότι η Εθνική μας θα προκριθεί στα προημιτελικά του Eurobasket, αρκεί να...

Εάν η Εθνική μας θέλει (που θέλει) να προκριθεί στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, θα χρειαστεί ωτασπίδες. Η Ρίγα δεν βρίσκεται μέσα στα σύνορα της Λιθουανίας, αλλά τα δύο μετόχια είναι δίπλα δίπλα και το γήπεδο θα γεμίσει από 10.000 πατριωτάκια του Βαλανσιούνας, ιδίως αν κατορθώσουν να αρπάξουν τα εισιτήρια των Λεττονών.

Ήδη στο αποψινό ντέρμπι της Βαλτικής, Σαββατόβραδο βέβαια, οι Λιθουανοί είχαν 3-4 χιλιάδες κόσμο και ακούγονταν σαν να ήταν περισσότεροι από τους οικοδεσπότες.

Οποιος έζησε την τελική φάση του Εurobasket 2003 στη Στοκχόλμη ξέρει για ποιο πράγμα μιλάω. Τα ίδια θα γίνουν και την Τρίτη, με την επουράνια ευλογία του μακαριστού Όζζυ. Το χάρτινο ομοίωμά του δεν λείπει ποτέ από τη λιθουανική κερκίδα.

Επειδή όμως η Τρίτη απέχει μακράν και επειδή είναι μέγα λάθος να βάζει κανείς το άλογο μπροστά από το κάρο, η Εθνική θα χρειαστεί παρωπίδες πριν από τις ωτασπίδες.

Παρωπίδες, για να μη βλέπει στον καθρέφτη τον κακό εαυτό που κόντεψε να της στοιχίσει προχθές τα κεκτημένα ενός παραμυθένιου ημιχρόνου. Παρωπίδες, για να προσπερνάει την καταστροφολογία όσων ψάχνουν ντε και καλά κάποιον για να κράξουν.

Παρωπίδες, τέλος, για να μη βλέπει ότι απέναντί της βρίσκεται η εκπρόσωπος μίας χώρας (ασιατικής μάλιστα) που διαπράττει γενοκτονία.

Εάν θέλουμε να είμαστε τίμιοι με την Ιστορία, το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όπως αποκλείστηκε -σωστά- η Ρωσία όταν ξεκίνησε επεκτατικό πόλεμο. Η Λευκορωσία δεν κατάλαβα από ποιο παράθυρο ξανατρούπωσε για να γίνει τροφή για τα ελληνικά κανόνια στο ποδόσφαιρο, αλλά ας το αφήσουμε για άλλη ώρα αυτό.

Επιχείρησα απόψε να ανοίξω σχετική κουβέντα με τον Βασίλη Σπανούλη, του έδωσα και μία ψιλοαδέξια πάσα για να υπενθυμίσει ότι στη ζωή υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από τα τρίποντα και τα ριμπάουντ, αλλά η μπάλα εκτοξεύτηκε στην κερκίδα. Εξίσου αδέξια, θα μου επιτρέψετε να πω.

🇮🇱🇵🇸 Σπανούλης σε ερώτηση του Gazzetta για την Παλαιστίνη: «Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, εγώ θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ»



🎤 @N_Papadojannis pic.twitter.com/SDXIuE9J5m September 6, 2025

Την ίδια ώρα, Ισραηλινοί παίκτες αφιερώνουν προκαταβολικά τον ιδρώτα τους «στους στρατιώτες που μάχονται σε μία κόλαση», ενώ κάμποσοι τρίτοι, με επιφανέστερο τον Λούκα Ντόντσιτς, σκαρφίζονται εφευρετικές μεθόδους για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Εμείς γιατί παγιδευτήκαμε στα θολά νερά του «no politica»;

Κάπως αλλιώς το θυμάμαι εγώ το ελληνικό μπάσκετ, όσο ζούσαν ο Νότης Μαστρογιάννης και ο Πέτρος Καπαγέρωφ. Άλλο τίποτε δεν έχω να πω για το θέμα, ή μάλλον έχω αλλά τα κρατάω για τον εαυτό μου. Να είστε πάντως προετοιμασμένοι, για ψυχροπολεμικά πυροτεχνήματα θριαμβολογίας εάν -ο μη γένοιτο- βγουν αύριο νικητές οι Ισραηλινοί. Θα έχουν και πολύ κόσμο στις εξέδρες, όπως είχαν και στο Κατοβίτσε.

Έχω να δηλώσω επίσης ότι η Εθνική μας θα κερδίσει, αρκεί να πάρει καλό βαθμό στους δύο ή τρεις τομείς που αποτελούν βαρόμετρο για την ευημερία της.

Το 46% στα τρίποντα είναι νούμερο εκκωφαντικό και την εκτοξεύει στην κορυφή της σχετικής λίστας, αλλά το 1/24 με το οποίο ξεκίνησαν οι Γερμανοί απέναντι στην Πορτογαλία, ένα στα εικοσιτέσσερα για να μη νομιστεί ότι πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, υπενθυμίζει ότι το συγκεκριμένο όπλο συχνά παθαίνει αφλογιστία και η στεφάνη στενεύει.

Η επίδοση της Εθνικής μας στο αμυντικό ριμπάουντ ήταν ικανοποιητική στους αγώνες όπου έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά οι Ισραηλινοί είναι μετρ της δεύτερης ευκαιρίας, ακόμα και όταν η αθλητικότητά τους δεν γεμίζει το μάτι. Για τις βολές δεν ανοίγω καθόλου κουβέντα, διότι το πρόβλημα δεν σηκώνει γιατρειά.

Ο υπέροχος Ντένι Άβντια παίζει γρήγορο και ωραίο μπάσκετ, σε επίπεδο που αρμόζει σε ένα από τα ανερχόμενα αστεράκια του ΝΒΑ, αλλά ο Κώστας Παπανικολάου του ταιριάζει σωματομετρικά και ελπίζω ότι θα τον περιορίσει, όπως περιόρισε τον Αλντάμα και τον Φοντέκιο.

Το ίδιο ισχύει για τους μάλλον γήινους γκαρντ της ισραηλινής ομάδας, που δεν έχουν δα τις χερούκλες του Ντε Λαρέα και τη σβελτάδα του Σεντ-Σουπερί. Είναι γρήγοροι, αλλά δεν είναι σίφουνες.

Σύμφωνοι, είμαστε φαβορί, αλλά φαβορί της τάξης του 60-40. Ακόμα και οι 90-10 αυτής της διοργάνωσης, οι Τούρκοι απέναντι στους Σουηδούς και οι Γερμανοί απέναντι στους Πορτογάλους, είδατε πόσα τράβηξαν μέχρι να ξεμπερδέψουν. Και τώρα που γράφω αυτές τις αράδες, μέσα στην Αρένα Ρίγα σηκώνω τα μάτια μου και βλέπω τους Σέρβους να ζορίζονται απέναντι στη Φινλανδία.

Η οποία Φινλανδία, ναι, και αυτή έχει αρκετό κόσμο στο πλευρό της. Στη Λεμεσό καλομάθαμε με το χαμόγελο της έδρας (που μπορεί να έκανε τη διαφορά μεταξύ 1ης και 4ης θέσης), αλλά εδώ στη μακρινή Λετονία έχουμε χαμένη από το χέρι τη μάχη της κερκίδας.