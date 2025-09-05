Ντόντσιτς για τον λόγο που έχασε τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ: «Έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα» (vid)
Η Σλοβενία πανηγύρισε τη νίκη με 106-96 κόντρα στο Ισραήλ, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο εντυπωσιακά την παρουσία τους στη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025. O Λούκα Ντόντσιτς ήταν εκπληκτικός με 37 πόντους (8/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 9/9 βολές) ενώ παράλληλα μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ σε 33:39 λεπτά εντός παρκέ.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ρωτήθηκε για ποιο λόγο έχασε τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ (δεν βρισκόταν στο παρκέ) και δεν δίστασε να απαντήσει.
«Επειδή έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα. Αν σας ενδιαφέρει και αυτό, τότε δεν ξέρω», ήταν τα λόγια του.
Luka explains why he missed Israel’s national anthem:— Legion Hoops (@LegionHoops) September 4, 2025
“Because I had to do something on the toilet. If you're also interested about that, then I don't know.”
💀💀💀 (via @LakersDailyCom)pic.twitter.com/GnCQPnCPyk
