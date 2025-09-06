Ενόψει του αγώνα με το Ισραήλ, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από το Gazzetta και τον Νίκο Παπαδογιάννη για την κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης αλλά προτίμησε να ασχοληθεί μόνο με το μπάσκετ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Νίκος Παπαδογιάννης

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής το Ισραήλ για τη φάση των «16» με στόχο τη νίκη και τη πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Εκεί όπου περιμένει ήδη η Λιθουανία, η οποία επικράτησε της Λετονίας με 88-79 και πήρε το εισιτήριο για τις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Στο περιθώριο της προπόνησης της Εθνικής, το Gazzetta και συγκεκριμένα ο Νίκος Παπαδογιάννης ρώτησε τον Βασίλη Σπανούλη για την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και για το αν προτίθεται η ομάδα να προβεί σε κάποια αντίδραση διαμαρτυρίας.

«Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση, οπότε είμαι εγώ να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ».

Η απέναντι πλευρά, πάντως, πολιτικοποιεί κάθε της κίνηση. «Η σκέψη μας είναι στους στρατιώτες μας, που μάχονται σε μία κόλαση», δήλωσε χθες, χωρίς περιστροφές, ο μπασκετμπολίστας της Εθνικής Ισραήλ Ιτάι Σέγκεβ. Το αστέρι της ομάδας, Ντένι Άβντια (σερβικής καταγωγής) δήλωσε πρόσφατα ότι «ο υπόλοιπος κόσμος ζει μέσα σε μία φούσκα και δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει».

Υπενθυμίζουμε ότι οι «παλιοί» της ελληνικής ομάδας, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου δεν αγωνίστηκαν στο πρόσφατο φιλικό με τους Ισραηλινούς στη Λεμεσό, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται αυτή η στάση τους από κάποια δήλωση. Η διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα ήταν πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μπάσκετ, η οποία δέχθηκε τη σχετική πρόσκληση των Κυπρίων.

Στη διάρκεια του πρώτου γύρου του Eurobasket, στο Κατοβίτσε, ο Σλοβένος σταρ Λούκα Ντόντσιτς έτρεξε επιδεικτικά στην τουαλέτα μόλις ακούστηκε ο Εθνικός ύμνος του Ισραήλ. Οι Πολωνοί φίλαθλοι αποδοκίμασαν μαζικά τους Ισραηλινούς, ενώ οι Βόσνιοι στη Λεμεσό φώναξαν «Παλεστίνα, Παλεστίνα».

Πίσω στην Αθήνα, ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής μας Μιχάλης Κακιούζης τόνισε ότι ο αυριανός αγώνας «σημαίνει πολύ περισσότερα» από ένα απλό ματς μπάσκετ.

Οι Ισραηλινοί αναμένεται να έχουν εκατοντάδες φιλάθλους στο πλευρό τους αύριο στη Ρίγα, όπως είχαν και στο Κατοβίτσε..