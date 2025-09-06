Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε για το παιχνίδι με το Ισραήλ (7/9, 21:45) και υπογράμμισε ότι τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει η ελληνική άμυνα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στο πρώτο «νοκ άουτ» παιχνίδι το Ισραήλ για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

O Βασίλης Τολιόπουλος μιλώντας για τον αντίπαλο τη Ελλάδας είπε αρχικά ότι «το Ισραήλ είναι μια ομάδα που παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο, προσπαθεί να έχει πάρα πολλές κατοχές στο παιχνίδι, να σημειώνει περίπου 90 πόντους. Εμείς θέλουμε να το κρατήσουμε χαμηλά αυτό, να παίξουμε την άμυνά μας».

Και συνέχισε: «Όλα τα παιδιά είναι έμπειρα για να διαβάσουν την κάθε αλλαγή άμυνας οπότε αυτό γίνεται εκείνη τη στιγμή. Να διαβάσουμε σωστά την φάση για να εκτελέσουμε».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Ξέραμε ότι θα γίνουν και καλά παιχνίδια, αλλά και κακά παιχνίδια. Ότι μπορεί να έχουμε ήττες που δεν τις περιμένουμε αλλά το σημαντικό είναι ότι αντιδράσαμε, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι με την Ισπανία όπου και οι δύο ομάδες είχαν πίεση. Καταφέραμε να μείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας όταν η Ισπανία γύρισε από το -15 και πιστεύω ότι μας βοήθησε πολύ στην ψυχολογία.»

Όσο για τα πρέπει να κρατήσουν από αυτό το παιχνίδι; «Πρέπει να κρατήσουμε τα πάντα από το ματς με την Ισπανία. Την καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, όπως είχαμε καλή εικόνα και στην αρχή του αγώνα ματς με την Βοσνία αλλά δεν καταφέραμε να το γυρίσουμε μετά που επέστρεψαν οι Βόσνιοι. Τώρα που παρόλο η Ισπανία γύρισε εμεις ειχαμε καθαρό μυαλό και καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι.»