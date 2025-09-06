EuroBasket 2025, Λιθουανία - Λετονία: Ο Πορζίνγκις... καπάκωσε τον Τουμπέλις! (vid)
Η Λιθουανία με την Λετονία έχουν ριχτεί στη «μάχη» στη φάση των 16 του EuroBasket 2025, απ' όπου θα προκύψει και η αντίπαλος της Ελλάδας εφόσον περάσει το εμπόδιο του Ισραήλ.
Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων των Λετονών ξεκινώντας ζεστά στο ματς. Μάλιστα, χάρισε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της αναμέτρησης, όταν είπε «όχι» στον Αζουόλας Τουμπέλις στην προσπάθειά του να φτάσει στο καλάθι.
Ο σταρ των Ατλάντα Χοκς έσβησε τα... φώτα στον Λιθουανό φόργουορντ και με τα δύο χέρια.
PORZINGIS SAID 'GIMME THAT' 🦄#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/YLpCnSwF1n— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
