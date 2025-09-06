Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις αποφάσισε να χαρίσει ένα απίθανο highlight στο Λιθουανία - Λετονία, σβήνοντας τα... φώτα στον Αζουόλας Τουμπέλις και μάλιστα με τα δύο χέρια.

Η Λιθουανία με την Λετονία έχουν ριχτεί στη «μάχη» στη φάση των 16 του EuroBasket 2025, απ' όπου θα προκύψει και η αντίπαλος της Ελλάδας εφόσον περάσει το εμπόδιο του Ισραήλ.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων των Λετονών ξεκινώντας ζεστά στο ματς. Μάλιστα, χάρισε ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της αναμέτρησης, όταν είπε «όχι» στον Αζουόλας Τουμπέλις στην προσπάθειά του να φτάσει στο καλάθι.

Ο σταρ των Ατλάντα Χοκς έσβησε τα... φώτα στον Λιθουανό φόργουορντ και με τα δύο χέρια.