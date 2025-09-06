Η Λιθουανία πέτυχε μεγάλη νίκη στη Ρίγα απέναντι στη Λετονία και πήρε την πρόκριση στους «8» του EuroBasket 2025, περιμένοντας Ελλάδα ή Ισραήλ.

Η Λιθουανία ήταν η μεγάλη νικήτρια απέναντι στη γηπεδούχο Λετονία, στο παιχνίδι για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025, που ενδιαφέρει άμεσα την Εθνική μας ομάδα.

Αυτό διότι η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει το Ισραήλ (7/9 - 21:45, Live στο Gazzetta) για τη φάση των «16», θα αντιμετωπίσει τους Λιθουανούς σε ενδεχόμενο πρόκρισης μετά το αποψινό 88-79. Άρνας Βελίτσκα, Αζουόλας Τουμπέλις και Ντεϊβίντας Σιρβίντας έκαναν πραγματικά πολύ σπουδαίο ματς, δίνοντας στους Λιθουανούς το εισιτήριο για την οκτάδα.

Θυμίζουμε πως η Λιθουανία έχασε στη διάρκεια του τουρνουά τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, τον βασικό της πόιντ γκαρντ και έναν εκ των κορυφαίων της παικτών στο τουρνουά.

Ο προημιτελικός στον οποίο θα παίξει η Ελλάδα αν αποκλείσει το Ισραήλ, θα διεξαχθεί την Τρίτη (9/9), με την ώρα ωστόσο ακόμα να μην έχει οριστεί.