EuroBasket 2025, Εθνική: Αυτή θα είναι η αντίπαλός της σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά

EuroBasket 2025, Εθνική: Αυτή θα είναι η αντίπαλός της σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά

Δημήτρης Οικονόμου
Λιθουανία Ελλάδα EuroBasket 2025
Η Λιθουανία πέτυχε μεγάλη νίκη στη Ρίγα απέναντι στη Λετονία και πήρε την πρόκριση στους «8» του EuroBasket 2025, περιμένοντας Ελλάδα ή Ισραήλ.

Η Λιθουανία ήταν η μεγάλη νικήτρια απέναντι στη γηπεδούχο Λετονία, στο παιχνίδι για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025, που ενδιαφέρει άμεσα την Εθνική μας ομάδα.

Αυτό διότι η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει το Ισραήλ (7/9 - 21:45, Live στο Gazzetta) για τη φάση των «16», θα αντιμετωπίσει τους Λιθουανούς σε ενδεχόμενο πρόκρισης μετά το αποψινό 88-79. Άρνας Βελίτσκα, Αζουόλας Τουμπέλις και Ντεϊβίντας Σιρβίντας έκαναν πραγματικά πολύ σπουδαίο ματς, δίνοντας στους Λιθουανούς το εισιτήριο για την οκτάδα.

Θυμίζουμε πως η Λιθουανία έχασε στη διάρκεια του τουρνουά τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, τον βασικό της πόιντ γκαρντ και έναν εκ των κορυφαίων της παικτών στο τουρνουά.

Ο προημιτελικός στον οποίο θα παίξει η Ελλάδα αν αποκλείσει το Ισραήλ, θα διεξαχθεί την Τρίτη (9/9), με την ώρα ωστόσο ακόμα να μην έχει οριστεί.

@Photo credits: FIBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα