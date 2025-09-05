Ο Βαλαντσιούνας αποκάλυψε τη συνομιλία του με τον Γιόκιτς: «Μιλήσαμε για τα άλογα»

Γιόνας Βαλαντσιούνας και Νίκολα Γιόκιτς, συμπαίκτες από τη νέα σεζόν στο Ντένβερ, μίλησαν για... άλογα όπως αποκάλυψε ο Λιθουανός σέντερ στο περιθώριο του EuroBasket 2025.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ετοιμάζεται για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025, με τη Λιθουανία να αντιμετωπίζει τη Λετονία (6/9 - 18:30, Live στο Gazzetta). Ωστόσο ένα κεφάλαιο στην καριέρα του έχει ανοίξει στο NBA, μιας και το καλοκαίρι, στο οποίο συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό, μετακινήθηκε στους Ντένβερ Νάγκετς.

Εκεί όπου θα γίνει παρτενέρ του Νίκολα Γιόκιτς. Μάλιστα ο Λιθουανός σέντερ αποκάλυψε στους εκπροσώπους Τύπου στη Ρίγα τη συζήτηση που έκαναν με τον σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς.

«Έχουμε μιλήσει για άλογα, μου έδωσε μερικές συμβουλές» ήταν η αφοπλιστική ατάκα του Βαλαντσιούνας. Άλλωστε η μεγάλη αγάπη του Νίκολα Γιόκιτς για τα άλογά του στη Σερβία δεν κρύβεται. Εξ ου και οι λυγμοί του όταν είδε το άλογό του να κερδίζει μία κούρσα, γεγονός που πανηγύρισε πολύ πιο έντονα από το δαχτυλίδι που κατέκτησε με τους Νάγκετς στο NBA.