Η Εθνική έστειλε την Ισπανία σπίτι της και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει για το τέλος εποχής της κορυφαίας εθνικής ομάδας τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ευρώπη, στα 19 χρόνια και μία μέρα μετά τον τελικό της Σαϊτάμα.

Ήταν το φινάλε μιας σπουδαίας εποχής για την Εθνική Ισπανίας. Της πιο επιτυχημένης και κυρίαρχης εθνικής ομάδας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Η στιγμή που ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου, την τελευταία του ως προπονητής της «ρόχα», πριν επιστρέψει στον πάγκο της Ρεάλ και δέχθηκε το παρατεταμένο χειροκρότημα των δημοσιογράφων, ήταν μία από τις πιο δυνατές στιγμές του τουρνουά στην Κύπρο.

Ήταν η αυθόρμητη αναγνώριση του κορυφαίου προπονητή εθνικών ομάδων της εποχής μας. Ενός ανθρώπου που είχε και την τύχη να συνεργαστεί με τη σπουδαία γενιά των 80άρηδων Ισπανών στο απόγειο της καριέρας τους, σαρώνοντας τα πάντα με τον Γκασόλ, τον Ναβάρο και τον Ρέγιες.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά στη Λεμεσό, ο Ιταλός τεχνικός είχε ξεκαθαρίσει πως η φετινή Ισπανία δεν είχε εμμονή με τα αποτελέσματα, ότι πάνω απ’ όλα μετρούσαν η πρόοδος και η εξέλιξη.

Δεν ξέρω σε τι βαθμό ισχύει αυτό που είχε πει κάποτε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ότι δηλαδή «δεν υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό, υπάρχουν καλές και κακές μέρες», ωστόσο η πραγματικότητα έγραψε πως η Ισπανία τερμάτισε μόλις πάνω από την Κύπρο. Πίσω από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Γεωργία.

Σύμφωνοι, οι Ντε λα Ρέα και Σαν-Σουπερί δεν διαθέτουν το ειδικό βάρος και τις εμπειρίες του Γιουλ ή του Σέρχιο Ροντρίγκεθ. Ούτε οι Γουίλι και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μπορούν να συγκριθούν με τα αδέλφια Γκασόλ. Όμως η κληρονομιά της Ισπανίας είναι τεράστια. Και μόνο το γεγονός ότι οι Ισπανοί δημοσιογράφοι πάγωσαν στο άκουσμα της είδησης πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί με τη Βοσνία, λέει πολλά για το στάτους της φετινής «ρόχα».

Οι Ίβηρες περίμεναν η Ελλάδα να «καθαρίσει» τους Βόσνιους, να φτάσει στο 4-0 και να παρουσιαστεί χαλαρή στον τελευταίο αγώνα του Γ' ομίλου, το μεταξύ τους ντέρμπι, όπου τελικά παίχτηκε η πρόκριση.

«Να ξεκουράσετε τον Γιάννη με εμάς, θα τον χρειαστείτε στα νοκ άουτ», έλεγαν με χαμόγελο και νόημα. Μέχρι που έγινε γνωστό ότι ο Αντετοκούνμπο έμεινε τελικά εκτός από τον αγώνα με τη Βοσνία.

Η Ελλάδα ηττήθηκε. Και βρέθηκε στο σημείο να παίζει την πρωτιά του ομίλου και το ευκολότερο μονοπάτι στα χιαστί, κόντρα στους Ισπανούς. Στα 19 χρόνια και μία μέρα από τον τελικό της Σαϊτάμα.

Τότε που ο Σπανούλης, ως παίκτης, έβλεπε τον Γκαρμπαχόσα να πετυχαίνει το ένα τρίποντο μετά το άλλο. Χθες, το έκανε ο Ντόρσεϊ. Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν οδοστρωτήρας, γκρεμίζοντας κάθε ισπανική προσδοκία.

Μια ομάδα περήφανη

Η Εθνική μας κέρδισε μια ομάδα περήφανη. Μια ομάδα που, ακόμη και στην λιγότερο ταλαντούχα εκδοχή της, εξακολουθεί να ξέρει να παίζει μαζί, να παλεύει, να σέβεται το άθλημα.

Πλέον η αποστολή της Εθνικής βρίσκεται στη Ρίγα, έχοντας πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο: να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου και να αποφύγει τις κακοτοπιές, τουλάχιστον στα πρώτα χιαστί.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι μπαίνει στα νοκ άουτ έχοντας περάσει ένα πραγματικό τεστ χαρακτήρα, σε συνθήκες ακραίας πίεσης.

Οι διεθνείς ξεπέρασαν την καταστροφολογία στα social media που έφερε η ήττα από τη Βοσνία, και πλέον θα παραταχθούν κόντρα στο Ισραήλ με αυτοπεποίθηση και επίγνωση: ότι αυτή η ομάδα έχει τα φόντα να πάει μακριά.

Αφήνοντας εκτός συνέχειας την ομάδα που την πλήγωσε όσο καμία άλλη τα τελευταία χρόνια.

