Η απάντηση του Βασίλη Σπανούλη στις διαμαρτυρίες του Σάντι Αλντάμα στην 2η περίοδο του Ισπανία-Ελλάδα.

Τα παιχνίδια της Ελλάδας με την Ισπανία στο μπάσκετ, ανέκαθεν είχαν ένταση και το χθεσινό στο πλαίσιο του Eurobasket 2025 δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που το βαθμολογικό ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και για τις δύο ομάδες...

Από τη μία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήθελε τη νίκη, προκειμένου να κατακτήσει την 1η θέση του ομίλου και από την άλλη η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο που χωρίς αυτή δεν θα συνέχιζε στην διοργάνωση. Όπως και έγινε δηλαδή...

Η ένταση Σπανούλη-Αλντάμα

Μία από τις στιγμές έντασης μεταξύ των δύο πλευρών, ήταν αυτή του Βασίλη Σπανούλη με τον Σάντι Αλντάμα στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μόλις είχε κερδίσει ένα φάουλ από τον Γιανκούμπα Σίμα, με τον συμπαίκτη του Ισπανού να λέει κάτι το οποίο άκουσε ο προπονητής της Εθνικής ομάδας και δεν το άφησε να πέσει... κάτω.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video, η κάμερα τον έπιασε να λέει στον φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις: «What do you want?».