Αυστηρός με τον εαυτό του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετά την ήττα της Ισπανίας από την Ελλάδα.

Την ευθύνη για τον αποκλεισμό της Ισπανίας από το Eurobasket 2025, μετά την ήττα από την Ελλάδα, ανέλαβε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος άλλωστε μαζί με τον αδελφό του αποτελούν τους πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας.

«Έκανα πολλά λάθη, αλλά αυτή είναι η σκληρή πλευρά του αθλητισμού. Αναλαμβάνω την ευθύνη για ό,τι συνέβη εδώ. Δεν έχω σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι αποτυχία», είπε σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca.

Οι βολές του Χουάντσο

Μάλιστα, αναφορικά με το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, έδειξε τα «λάθη που έγιναν στο τέλος», συμπληρώνοντας: «Έπρεπε να βάλω μία γ@μ!μ€νη βολή, αλλά όπως είπα αυτός είναι ο αθλητισμός και το σκληρό του πρόσωπο. Μας έλειπε λίγο απ' όλα. Όχι μόνο σήμερα (σ.σ χθες) αλλά σε όλο το τουρνουά. Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Δεν προετοιμαστήκαμε καλά».

Η νέα γενιά...

Πάντως από αυτή την... μαυρίλα των Ισπανών, υπήρχε και μία νότα αισιοδοξίας που πήγαζε από την παρουσία νέων παιδιών όπως ο Σέρχιο ντε Λαρέα και Μάριο Σεν Σουπερί: «Είμαι περήφανος για αυτά τα νέα παιδιά. Έχουν δείξει τις ικανότητά τους και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Πρέπει να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε κάνει καλά, γιατί υπάρχουν πολύ νέοι παίκτες. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουμε αγωνιστεί απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, αλλά πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι γιατί έχουμε μείνει εκτός»