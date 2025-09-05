Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το τέλος του Ισπανία - Ελλάδα 86-90, μίλησε για το παιχνίδι και έκανε παράπονα για την διαιτησία και το πώς αντιμετωπίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Συγχαρητήρια στον κόουτς Σκαριόλο για μια σπουδαία καριέρα με την Εθνική Ισπανίας και να του πω καλή συνέχεια στον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα καλύτερα της Ελλάδας όλων των εποχών. Στο τέλος κατεβάσαμε ταχύτητα. Δείξαμε όμως χαρακτήρα, ακόμη και όταν η Ισπανία περνούσε μπροστά. Πήραμε τη νίκη και αυτή θα μας βοηθήσει. Είναι σημαντική νίκη για την Ελλάδα λόγω της κόντρας με την Ισπανία.

Βλέπω μεγάλη διαφορά στις βολές. Δεν γίνεται οι μεγάλοι παίκτες όπως ο Λούκα να σουτάρουν 20 βολές και στον Γιάννη να γίνονται τουλάχιστον δύο φορές αντιαθλητικά φάουλ. Πρέπει να έχουμε τα ίδια κριτήρια για όλους. Οι 12 βολές είναι ελάχιστες για τον Γιάννη. Σεβόμαστε τους πάντες. Προσωπικά σέβομαι τον κόουτς Σκαριόλο και την Ισπανία αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και να λέω την αλήθεια».