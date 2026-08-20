Πολλές εκπλήξεις περιμένουν τον κόσμο που θα βρεθεί στο Telekom Center Athens για τον φιλικό αγώνα της Εθνικής ομάδας με την Πολωνία.

Η Εθνική Ανδρών θα βρίσκεται στο Telekom Center Athens για το φιλικό με την Πολωνία στις 22 Αυγούστου. Η μπουτίκ της επίσημης αγαπημένης και η Fan Zone θα είναι παρούσες για να υποδεχθούν τους φίλους της ομάδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΟΚ:

«Αν θέλετε να προμηθευτείτε τα γαλανόλευκα προϊόντα της Εθνικής Ομάδας μπορείτε να βρείτε μπουτίκ σε τέσσερα διαφορετικά σημεία στο γήπεδο:

Στην είσοδο των VIP

Ανάμεσα στις Θύρες 29 και 31

Στην Κεντρική Μπουτίκ στο Επίπεδο 4

Στο επάνω διάζωμα, μεταξύ των Θυρών 40 και 46

Η Fan Zone θα παρουσιάσει το Cosmote Telekom Mutliverse, το οποίο θα βρίσκεται στο επίπεδο 4 στη Θύρα 27. Η Cosmote Telekom σας προσκαλεί να ζήσετε μία μοναδική, fully interactive εμπειρία, όπου εσείς γίνεστε το κέντρο της μπασκετικής δράσης και όχι μόνο, με τον πρώτο φορητό διαδραστικό projector στην Ελλάδα.

Με 3D κάμερες που ανιχνεύουν με απόλυτη ακρίβεια κάθε σας κίνηση με την μπάλα και next-gen τεχνολογία που προβλέπει και ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο, ζείτε μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία!

Σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens!».