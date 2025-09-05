Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, μετά το Ισπανία - Ελλάδα 86-90, αποθέωσε την Ελλάδα, ενώ μίλησε και για το αντίο του στην Εθνική Ισπανίας.

Το Ισπανία - Ελλάδα 86-90 ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας, με τον σπουδαίο κόουτς να μιλά για το... τέλος στην ιστορία αγάπης εκείνου με την «Ρόχα», ενώ δεν παρέλειψε να αποθεώσει την Ελλάδα.

Ο ίδιος, αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στη Συνέντευξη Τύπου.

🇪🇸👏 Χειροκρότημα στο αντίο του Σκαριόλο στην Εθνικής Ισπανίας! pic.twitter.com/ALuN78IwGg — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 4, 2025

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σέρτζιο Σκαριόλο:

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Έχουν τρομερή ομάδα. Μια από τις 3-4 καλύτερες στην Ευρώπη και εξαιρετικό προπονητή. Κάναν τρομερό πρώτο ημίχρονο με εξαιρετικά ποσοστά. Κανείς δεν θέλει να χάνει το τελευταίο παιχνίδι αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος μετά το πόσο πάλεψαν οι παίκτες και επέστρεψαν στο παιχνίδι. Τελειώσαμε το παιχνίδι με δύο 19χρονους γιατί το άξιζαν να είναι εκεί. Το μέλλον είναι λαμπρό. Κάποιος άλλος θα έρθει στην θέση μου. Είπα στους παίκτες να μείνουν ενωμένοι και να συνεχίσουν την δουλειά. 15 χρόνια στην ομάδα είναι κάτι τεράστιο. Είμαι τρομερά υπερήφανος για το πώς πάλεψαν οι παίκτες μου. Θα είμαι ο νούμερο ένα θαυμαστής τους τώρα.

Κάθε ιστορία αγάπης τελειώνει. Είναι όπως όταν οι γονείς χωρίζουν, αλλά μένουν κοντά για τα παιδιά. Έχουμε πολλά παιδιά μαζί και θέλουμε να μεγαλώσουν και να γίνουν βασικοί στην ανδρών. Είναι ώρα να αφήσω χώρο για κάποιον άλλον. Πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Θα είμαι πολύ χαρούμενος αν τους δω να κερδίζουν.

Θα βλέπω τα παιχνίδια παρότι θα είμαι απασχολημένος. Παίζεται σπουδαίο μπάσκετ. Είναι διασκεδαστικό να το βλέπεις. Είναι σπουδαίες οι ομάδες. Η Ελλάδα είναι σπουδαία. Η Γερμανία το ίδιο, η Γαλλία με τις απουσίες θα είναι εκεί. Δεν μπορείς να ξεγράψεις την Σλοβενία. Είπα αρκετές. Κάποια από αυτές θα είναι η πρωταθλήτρια».

Για το τι θα πει εάν ο διάδοχός του, του ζητήσει τη γνώμη του.

«Όταν πρωτοπήγα στην Ισπανία το 97 είδα καλό μπα΄σκετ αλλά όχι ανταγωνιστικότητα. Στην συνέχεια όμως δείξαμε πως οι Ισπανοί δεν παίζουν απλά καλά, κερδίζουν κιόλας. Ποτέ δεν το παρατάμε. Ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, το σκορ, τους τραυματισμούς. Το όνομα στο στήθος είναι πιο σημαντικό από αυτό στην πλάτη. Πήραμε το παγκόσμιο και το Πανευρωπαϊκό παρότι η γενιά των θρύλων είχε αποσυρθεί. Ελπίζω αυτή η κληρονομιά να μείνει χρόνια».