EuroBasket 2025, Ντόντσιτς: Η διαστημική εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Λούκα Ντόντσιτς
Ο Λούκα Ντόντσιτς έφτασε πολύ κοντά στο να σημειώσει για δεύτερη φορά στο EuroBasket 2025 triple double.

Η Σλοβενία πανηγύρισε τη νίκη με 106-96 κόντρα στο Ισραήλ, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο εντυπωσιακά την παρουσία τους στη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025. Πλέον ετοιμάζεται για τη φάση των νοκ άουτ, μετά από ένα τρομερό παιχνίδι του Λούκα Ντόντσιτς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σλοβένος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 37 πόντους (8/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 9/9 βολές) ενώ παράλληλα μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ σε 33:39 λεπτά εντός παρκέ. Ήδη στο πρώτο ημίχρονο είχε 24 πόντους με 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο ο Ντόντσιτς έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του EuroBasket όπου θα είχε σημειώσει πάνω από ένα triple double, αφού ο ίδιος είχε σημειώσει ξανά κόντρα στο Βέλγιο και είχε γίνει ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που είχε φτάσει σε αυτό το επίτευγμα.

SloveniaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Martin KRAMPELJ *13:1441/1100%1/1100%/%2/2100%112176
4Mark PADJEN00:00/%/%/%/%
6Aleksej NIKOLIC *30:08166/1250%4/4100%2/825%2/2100%227111719
7Klemen PREPELIC20:2282/633%/%2/633%2/2100%221277
8Edo MURIC *21:5862/450%1/1100%1/333%1/250%22121186
12Rok RADOVIC20:32146/875%5/683%1/250%1/250%12315715
13Robert JURKOVIC00:00/%/%/%/%
15Gregor HROVAT *27:17103/650%1/250%2/450%2/2100%112711217
23Luka SCUKA02:220/%/%/%/%111110
24Alen OMIC24:08115/863%5/863%/%1/250%46102211119
37Leon STERGAR06:2000/20%0/10%0/10%/%211-7-2
77Luka DONCIC *33:393712/2157%8/1080%4/1136%9/9100%3811947311745
Team/Coaches257
TOTAL20010637/6854%25/3376%12/3534%20/2387%13284128221282

Η τρομερή εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς

@Photo credits: fiba.basketball
     

