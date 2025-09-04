Eurobasket 2025, Εθνική ομάδα: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Ελλάδα στους «16»
Η νίκη της Σλοβενίας επί του Ισραήλ και η εύκολη επικράτηση της Γαλλίας επί της Ισλανδία, διαμόρφωσαν τον «χάρτη» της Εθνικής μας ομάδας ενόψει των «16» του Eurobasket 2025.
Συγκεκριμένα: Εάν και εφόσον η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία, τότε θα αναμετρηθεί στο πρώτο νοκ άουτ με το Ισραήλ που τερμάτισε στην 4η θέση του Δ' Ομίλου.
Εάν ωστόσο χάσει η Ελλάδα από την Ισπανία, τότε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρει στον δρόμο της την Γαλλία που τερμάτισε στην κορυφή του Δ' Ομίλου.
Σχηματίστηκε η τελική κατάταξη του Δ' Ομίλου, με την Σλοβενία να παίρνει την 3η θέση και την Πολωνία να τερματίζει στην 2η θέση.
Δ' Όμιλος
- Γαλλία 4-1
- Πολωνία 3-1 *
- Σλοβενία 3-2
- Ισραήλ -3-2
- Βέλγιο 1-3 *
- Ισλανδία 0-5
* Εκκρεμεί το μεταξύ τους ματς το αποτέλεσμα του οποίου δεν επηρεάζει την τελική κατάταξη.
